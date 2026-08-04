Пожар на станции техобслуживания в Ялте локализовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на станции техобслуживания в Ялте локализован на площади 1800 квадратных метров.
- Сотрудники МЧС России спасли 14 автомобилей, восемь транспортных средств были уничтожены, еще четыре повреждены.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар, уничтоживший восемь транспортных средств на станции техобслуживания в Ялте, локализован на 1800 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали о пожаре по адресу: Ялта, улица Ульяновых, дом 1. По прибытии спасателей было установлено, что горит одноэтажное здание станции технического обслуживания на площади 2000 квадратных метров.