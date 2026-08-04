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Пожар на станции техобслуживания в Ялте локализовали - РИА Новости, 04.08.2026
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07:29 04.08.2026 (обновлено: 07:52 04.08.2026)
Пожар на станции техобслуживания в Ялте локализовали

Пожар на станции ТО в Ялте локализовали на площади 1,8 тысячи квадратов

© АГН "Москва" / Денис ВоронинТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Тушение пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на станции техобслуживания в Ялте локализован на площади 1800 квадратных метров.
  • Сотрудники МЧС России спасли 14 автомобилей, восемь транспортных средств были уничтожены, еще четыре повреждены.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пожар, уничтоживший восемь транспортных средств на станции техобслуживания в Ялте, локализован на 1800 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России.
"По уточненной информации, площадь локализации пожара в Ялте составила 1800 квадратных метров. Сотрудниками МЧС России спасены 14 автомобилей. В результате пожара уничтожены восемь транспортных средств, повреждены еще четыре", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали о пожаре по адресу: Ялта, улица Ульяновых, дом 1. По прибытии спасателей было установлено, что горит одноэтажное здание станции технического обслуживания на площади 2000 квадратных метров.
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ПроисшествияЯлтаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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