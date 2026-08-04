Посредники пытаются усадить США и Иран за стол переговоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посредники пытаются добиться возобновления прямых переговоров США и Ирана.
- Катар, Пакистан и Оман выступают в роли посредников в этом процессе.
ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Посредники пытаются добиться возобновления прямых переговоров США и Ирана, заявил во вторник представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Мы совместно с другими посредниками - Пакистаном и Оманом - пытаемся добиться возобновления прямых переговоров США и Ирана, надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - сказал аль-Ансари в ходе брифинга в Дохе.
Ранее СМИ сообщали, что представители Катара в субботу провели отдельные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и представителями Омана в попытке достичь соглашения по открытию Ормузского пролива. Как отмечается, сторонам удалось достичь прогресса, хотя пока неочевидно, будет ли этого достаточно для снижения напряженности.