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Посредники пытаются усадить США и Иран за стол переговоров - РИА Новости, 04.08.2026
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14:14 04.08.2026
Посредники пытаются усадить США и Иран за стол переговоров

Посредники пытаются добиться возобновления прямых переговоров США и Ирана

© AP Photo / Carlos BarriaФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Флаги США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посредники пытаются добиться возобновления прямых переговоров США и Ирана.
  • Катар, Пакистан и Оман выступают в роли посредников в этом процессе.
ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Посредники пытаются добиться возобновления прямых переговоров США и Ирана, заявил во вторник представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Мы совместно с другими посредниками - Пакистаном и Оманом - пытаемся добиться возобновления прямых переговоров США и Ирана, надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - сказал аль-Ансари в ходе брифинга в Дохе.
Ранее СМИ сообщали, что представители Катара в субботу провели отдельные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и представителями Омана в попытке достичь соглашения по открытию Ормузского пролива. Как отмечается, сторонам удалось достичь прогресса, хотя пока неочевидно, будет ли этого достаточно для снижения напряженности.
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