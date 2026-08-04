Посредники пытаются усадить США и Иран за стол переговоров

Ранее СМИ сообщали, что представители Катара в субботу провели отдельные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, спецпосланником США Стивом Уиткоффом и представителями Омана в попытке достичь соглашения по открытию Ормузского пролива. Как отмечается, сторонам удалось достичь прогресса, хотя пока неочевидно, будет ли этого достаточно для снижения напряженности.