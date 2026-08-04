Бизнесмен Портнягин не признал вину в легализации более 15 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предпринимателю Дмитрию Портнягину вменяют легализацию 15 миллионов 308 тысяч рублей, он вину не признал.
- Вместе с Портнягиным по делу проходят его супруга Екатерина Портнягина, которая согласилась с обвинением во взятке, но не признала легализацию, и бывший партнер Алексей Николаев, который полностью признал вину.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Предприниматель Дмитрий Портнягин не признал вину в легализации более 15 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где слушается дело.
Как следует из оглашенного в суде обвинительного заключения, Портнягину вменяют легализацию 15 миллионов 308 тысяч рублей. Это уже вторая попытка рассмотреть дело, в ноябре 2025 года суд вернул в прокуратуру уголовное дело о легализации почти 64 миллионов рублей, после чего сумма вменяемого снизилась в четыре раза.
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"Обвинение понятно, вину не признаю", - заявил предприниматель после выступления прокурора.
Вместе с ним по делу проходит его супруга Екатерина Портнягина и бывший партнер Алексей Николаев. Супруга согласилась с обвинением во взятке, но не признала легализацию, Николаев полностью признал вину.
Ранее адвокат предпринимателя Евгений Грицков сообщал РИА Новости, что защита по прежнему настаивает на отсутствии состава преступления поскольку Верховный суд РФ установил необходимость доказывания намерения скрыть источник происхождения денежных средств при легализации, а в "рассматриваемом деле все расходы совершены со счетов Портнягина для приобретения недвижимости на его имя", утверждал защитник.