Бизнесмен Портнягин не признал вину в легализации более 15 миллионов рублей

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Предприниматель Дмитрий Портнягин не признал вину в легализации более 15 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы, где слушается дело.

Ранее адвокат предпринимателя Евгений Грицков сообщал РИА Новости, что защита по прежнему настаивает на отсутствии состава преступления поскольку Верховный суд РФ установил необходимость доказывания намерения скрыть источник происхождения денежных средств при легализации, а в "рассматриваемом деле все расходы совершены со счетов Портнягина для приобретения недвижимости на его имя", утверждал защитник.