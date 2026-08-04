СМИ: четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за Сеуты

Краткий пересказ от РИА ИИ Четыре страны Евросоюза не подписали письмо с критикой Испании из-за ситуации с мигрантами в Сеуте.

22 руководителя стран ЕС призвали Мадрид усилить контроль на внешней границе Евросоюза и выступили за создание общеевропейского механизма для противодействия схемам регуляризации незаконных мигрантов.

Среди стран, которые не подписали письмо, — Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Четыре страны Евросоюза не подписали письмо с критикой Испании из-за ситуации с проникновением десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки, сообщает издание Politico.

Ранее 22 руководителя стран ЕС направили письмо в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвав Мадрид усилить контроль на внешней границе Евросоюза. Они выступили за создание общеевропейского механизма для противодействия схемам регуляризации незаконных мигрантов, подобным той, которую реализовал испанский премьер Педро Санчес.

"Лишь четыре страны отказались подписать субботнее письмо: Ирландия (которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС), Франция, Португалия и Люксембург", - говорится в публикации издания.

Неназванный дипломат заявил изданию, что одна из этих стран выразила несогласие с письмом из-за того, что оно не демонстрировало солидарность с Испанией.