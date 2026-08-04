"Всю жизнь крадут": Покровская отвергла обвинения сборной России в плагиате

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские синхронистки завоевали золото чемпионата Европы в командной произвольной программе.
- Испанская синхронистка Алиса Ожогина обвинила российскую команду в использовании идеи, ранее примененной сборной Испании.
- Татьяна Покровская заявила, что в синхронном плавании команды всегда заимствуют друг у друга идеи и определить, кто у кого что взял, практически невозможно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, комментируя обвинения испанской синхронистки Алисы Ожогиной в плагиате, заявила РИА Новости, что в этом виде спорта команды всегда заимствуют друг у друга отдельные идеи, а определить, кто у кого что взял, практически невозможно.
В понедельник российские синхронистки завоевали золото чемпионата Европы в командной произвольной программе. После соревнований Ожогина заявила, что российская команда в последний момент включила в свою программу гибрид, который ранее использовала сборная Испании.
"Я хочу прежде всего сказать: победителей не судят. Что значит "украли идею"? Всю жизнь в синхронном плавании кто-то у кого-то что-то крадет. И у нас в первую очередь. Что такое украсть? Люди переработали эту идею, сделали, технично отработали. Если они считают, что это их идея... В общем-то, правила синхронного плавания разрешают такую связку, какую-то не совсем нормальную, которая создает хаос на воде", - сказала Покровская.
"Я не поняла, что именно сделали испанки. Не поняла, что это вообще было. И некоторые судьи тоже не поняли. Что касается нашей программы, я не участвовала в ее подготовке, поэтому тоже не могу сказать. Но поскольку правила позволяют это делать, судить, кто у кого что украл, очень трудно", - добавила Покровская.