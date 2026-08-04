Рейтинг@Mail.ru
"Всю жизнь крадут": Покровская отвергла обвинения сборной России в плагиате - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 04.08.2026 (обновлено: 13:39 04.08.2026)
"Всю жизнь крадут": Покровская отвергла обвинения сборной России в плагиате

Покровская: в синхронном плавании всегда заимствуют отдельные идеи

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкТатьяна Покровская
Татьяна Покровская - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Татьяна Покровская. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские синхронистки завоевали золото чемпионата Европы в командной произвольной программе.
  • Испанская синхронистка Алиса Ожогина обвинила российскую команду в использовании идеи, ранее примененной сборной Испании.
  • Татьяна Покровская заявила, что в синхронном плавании команды всегда заимствуют друг у друга идеи и определить, кто у кого что взял, практически невозможно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, комментируя обвинения испанской синхронистки Алисы Ожогиной в плагиате, заявила РИА Новости, что в этом виде спорта команды всегда заимствуют друг у друга отдельные идеи, а определить, кто у кого что взял, практически невозможно.
В понедельник российские синхронистки завоевали золото чемпионата Европы в командной произвольной программе. После соревнований Ожогина заявила, что российская команда в последний момент включила в свою программу гибрид, который ранее использовала сборная Испании.
Российские синхронистки празднуют победу на Чемпионате Европы в Париже - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Российским синхронисткам вновь нужно быть сильнее соперниц, заявила Журова
3 августа, 18:54
"Я хочу прежде всего сказать: победителей не судят. Что значит "украли идею"? Всю жизнь в синхронном плавании кто-то у кого-то что-то крадет. И у нас в первую очередь. Что такое украсть? Люди переработали эту идею, сделали, технично отработали. Если они считают, что это их идея... В общем-то, правила синхронного плавания разрешают такую связку, какую-то не совсем нормальную, которая создает хаос на воде", - сказала Покровская.
"Я не поняла, что именно сделали испанки. Не поняла, что это вообще было. И некоторые судьи тоже не поняли. Что касается нашей программы, я не участвовала в ее подготовке, поэтому тоже не могу сказать. Но поскольку правила позволяют это делать, судить, кто у кого что украл, очень трудно", - добавила Покровская.
Валерия Плеханова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Синхронистка Плеханова заняла седьмое место в технической программе на ЧЕ
Вчера, 11:13
 
СпортРоссияИспанияТатьяна Покровская
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    Рубин
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Крылья Советов
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Р. Шрамкова
    Д. Шнайдер
    261
    646
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    36
    67
  • Футбол
    Закончен (П)
    Локомотив
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    3-й сет
    Ш. Цзюньчэн
    А. Рублев
    746
    566
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала