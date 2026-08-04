"Всю жизнь крадут": Покровская отвергла обвинения сборной России в плагиате

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, комментируя обвинения испанской синхронистки Алисы Ожогиной в плагиате, заявила РИА Новости, что в этом виде спорта команды всегда заимствуют друг у друга отдельные идеи, а определить, кто у кого что взял, практически невозможно.

"Я не поняла, что именно сделали испанки. Не поняла, что это вообще было. И некоторые судьи тоже не поняли. Что касается нашей программы, я не участвовала в ее подготовке, поэтому тоже не могу сказать. Но поскольку правила позволяют это делать, судить, кто у кого что украл, очень трудно", - добавила Покровская.