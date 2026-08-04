Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье создали рабочую группу по поиску пропавшего самолета - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 04.08.2026 (обновлено: 07:17 04.08.2026)
В Приангарье создали рабочую группу по поиску пропавшего самолета

В Приангарье создали группу для координации поиска пропавшего самолета

© Фото : предоставлено Дионисием ЗемляновымCамолет Cessna
Cамолет Cessna - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : предоставлено Дионисием Земляновым
Cамолет Cessna. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приангарье создана рабочая группа для координации поисков пропавшего во время авиамониторинга лесных пожаров самолета Cessna 182.
  • Самолет, на борту которого находились два человека, не вышел на связь и не вернулся к месту вылета в назначенное время.
  • Поисковые работы осложняются из-за тумана, в них участвуют вертолет авиакомпании «Ангара» и самолет Ан-26.
ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. Рабочая группа создана в Приангарье для координации поисков пропавшего во время авиамониторинга лесных пожаров самолета, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама в понедельник в 20.50 (15.50 мск), откуда он вылетел на патрулирование. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве и направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток и пропал. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
На поиски пропавшего в Приангарье самолета вылетели два вертолета
05:28
Пока местонахождение воздушного судна не установлено. Площадь работ обширная, населенных пунктов в этом районе нет. Поиски осложняет туман. В 8.30 (03.30 мск) из Бодайбо на границу Бодайбинского района и Якутии, где в последний раз фиксировались координаты самолета, вылетел вертолет авиакомпании "Ангара". Из Мирного на поиски вылетел самолет Ан-26. Работы координирует Росавиация. В случае обнаружения самолета, ими будет принято решение о привлечении дополнительных бортов.
"Приняли решение создать рабочую группу по координации поисковых работы. Ее возглавит заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что пропавший легкомоторник принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Борт МЧС вновь вылетел на поиски пропавшего в Приморье вертолета
06:50
 
Бодайбинский районБодайбоИркутская областьИгорь КобзевФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-26
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала