В Приангарье создали рабочую группу по поиску пропавшего самолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приангарье создана рабочая группа для координации поисков пропавшего во время авиамониторинга лесных пожаров самолета Cessna 182.
- Самолет, на борту которого находились два человека, не вышел на связь и не вернулся к месту вылета в назначенное время.
- Поисковые работы осложняются из-за тумана, в них участвуют вертолет авиакомпании «Ангара» и самолет Ан-26.
ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. Рабочая группа создана в Приангарье для координации поисков пропавшего во время авиамониторинга лесных пожаров самолета, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама в понедельник в 20.50 (15.50 мск), откуда он вылетел на патрулирование. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве и направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток и пропал. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Пока местонахождение воздушного судна не установлено. Площадь работ обширная, населенных пунктов в этом районе нет. Поиски осложняет туман. В 8.30 (03.30 мск) из Бодайбо на границу Бодайбинского района и Якутии, где в последний раз фиксировались координаты самолета, вылетел вертолет авиакомпании "Ангара". Из Мирного на поиски вылетел самолет Ан-26. Работы координирует Росавиация. В случае обнаружения самолета, ими будет принято решение о привлечении дополнительных бортов.
"Приняли решение создать рабочую группу по координации поисковых работы. Ее возглавит заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что пропавший легкомоторник принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ.