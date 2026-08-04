В Приангарье создали рабочую группу по поиску пропавшего самолета

Пока местонахождение воздушного судна не установлено. Площадь работ обширная, населенных пунктов в этом районе нет. Поиски осложняет туман. В 8.30 (03.30 мск) из Бодайбо на границу Бодайбинского района и Якутии, где в последний раз фиксировались координаты самолета, вылетел вертолет авиакомпании "Ангара". Из Мирного на поиски вылетел самолет Ан-26. Работы координирует Росавиация. В случае обнаружения самолета, ими будет принято решение о привлечении дополнительных бортов.