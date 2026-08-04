На поиски пропавшего в Приангарье самолета вылетели два вертолета

Краткий пересказ от РИА ИИ Два вертолета вылетели на поиск пропавшего в Приангарье самолета.

Пока поиски самолета, занимавшегося мониторингом лесопожарной обстановки, не дали результата.

ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. Два вертолета вылетели на поиск пропавшего в Приангарье самолета, пока пропавший борт не нашли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

Самолет "Cessna 182", занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе , не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама в понедельник в 20.50 (15.50 мск), откуда он вылетел на патрулирование. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве и направился в сторону Бодайбо . Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Из Якутии для поисков был направлен самолет.

"На поиск вылетели также два вертолета", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что пока поиски не дали результата.