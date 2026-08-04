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На поиски пропавшего в Приангарье самолета вылетели два вертолета - РИА Новости, 04.08.2026
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05:28 04.08.2026
На поиски пропавшего в Приангарье самолета вылетели два вертолета

Два вертолета вылетели на поиски пропавшего в Приангарье самолета Cessna 182

CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два вертолета вылетели на поиск пропавшего в Приангарье самолета.
  • Пока поиски самолета, занимавшегося мониторингом лесопожарной обстановки, не дали результата.
ИРКУТСК, 4 авг - РИА Новости. Два вертолета вылетели на поиск пропавшего в Приангарье самолета, пока пропавший борт не нашли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
Самолет "Cessna 182", занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама в понедельник в 20.50 (15.50 мск), откуда он вылетел на патрулирование. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве и направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Из Якутии для поисков был направлен самолет.
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"На поиск вылетели также два вертолета", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что пока поиски не дали результата.
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