Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дмитровском муниципальном округе в Подмосковье произошло ДТП с участием пяти машин.
- Столкновение произошло на 24-м километре автодороги А-104 «Москва — Дмитров — Дубна».
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ДТП с участием пяти машин произошло в Дмитровском муниципальном округе в Подмосковье, сообщает региональное ГУ МВД.
"Сегодня на 24-м километре автодороги А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись пять автомашин, передвигавшихся в попутном направлении. На данный момент участники ДТП за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.