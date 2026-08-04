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В Подмосковье произошло ДТП с участием пяти машин - РИА Новости, 04.08.2026
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23:34 04.08.2026
В Подмосковье произошло ДТП с участием пяти машин

В Дмитровском муниципальном округе в Подмосковье произошло ДТП с пятью машинами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дмитровском муниципальном округе в Подмосковье произошло ДТП с участием пяти машин.
  • Столкновение произошло на 24-м километре автодороги А-104 «Москва — Дмитров — Дубна».
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ДТП с участием пяти машин произошло в Дмитровском муниципальном округе в Подмосковье, сообщает региональное ГУ МВД.
"Сегодня на 24-м километре автодороги А-104 "Москва - Дмитров - Дубна" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись пять автомашин, передвигавшихся в попутном направлении. На данный момент участники ДТП за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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