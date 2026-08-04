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В Подмосковье рассказали о мерах поддержки учителей - РИА Новости, 04.08.2026
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00:19 04.08.2026
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки учителей

Председатель Мособлдумы Брынцалов: Педагоги получают компенсации за наем жилья

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Урок - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье педагоги могут получать компенсацию за наем жилья, размер которой составляет от 20 до 30 тысяч рублей ежемесячно, а для семейных пар педагогов сумма увеличена до 45 тысяч рублей.
  • При трудоустройстве молодым учителям в Подмосковье полагается единовременное пособие в 150 тысяч рублей.
  • Участники программы «Земский учитель» в Подмосковье получают выплату в 1 миллион рублей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Компенсация аренды жилья, единовременное пособие в 150 тысяч рублей при трудоустройстве и выплата в 1 миллион рублей для участников программы "Земский учитель" доступны для педагогов в Подмосковье, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Подмосковье компенсацию за наем жилья получают уже свыше 6,6 тысячи педагогов. Это значительная поддержка, которая позволяет привлекать в регион талантливых специалистов, особенно молодых, и закреплять их в наших школах", - рассказал Брынцалов.
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Он добавил, что размер выплаты дифференцирован: учителя получают ежемесячную компенсацию аренды от 20 до 30 тысяч рублей, а для семейных пар педагогов сумма увеличена до 45 тысяч рублей.
Также, по словам парламентария, в регионе действует программа "Социальной ипотеки", которая предоставляет педагогам возможность получить жилье с минимальными затратами.
"Молодым учителям при трудоустройстве полагается единовременное пособие в 150 тысяч рублей. Также для молодых специалистов предусмотрены доплаты. Действует программа "Земский учитель", предусматривающая выплату 1 миллион рублей", - добавил Брынцалов.
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