Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира.
- Контракт с Петковичем расторгнут по соглашению сторон.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Боснийский специалист Владимир Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира, сообщается на сайте Алжирской федерации футбола.
Контракт с 62-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.
"Алжирская федерация футбола выражает глубокую благодарность господину Владимиру Петковичу и его штабу за профессионализм, преданность и самоотверженность в течение 29 месяцев, проведенных во главе национальной сборной", - говорится в заявлении.
Петкович возглавил сборную Алжира в феврале 2024 года. За время работы специалист вывел команду в четвертьфинал Кубка африканских наций, а также на чемпионат мира 2026 года. Алжирцы впервые с 2014 года сыграли на мировом первенстве и в пятый раз приняли участие в турнире. В 1/16 финала команда уступила сборной Швейцарии со счетом 0:2.
Под руководством Петковича сборная Алжира одержала 24 победы, девять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
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