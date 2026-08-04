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Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Футбол
 
01:22 04.08.2026 (обновлено: 08:41 04.08.2026)
Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу

Владимир Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира по футболу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Петкович
Владимир Петкович - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира.
  • Контракт с Петковичем расторгнут по соглашению сторон.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Боснийский специалист Владимир Петкович покинул пост главного тренера сборной Алжира, сообщается на сайте Алжирской федерации футбола.
Контракт с 62-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.
"Алжирская федерация футбола выражает глубокую благодарность господину Владимиру Петковичу и его штабу за профессионализм, преданность и самоотверженность в течение 29 месяцев, проведенных во главе национальной сборной", - говорится в заявлении.
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Петкович возглавил сборную Алжира в феврале 2024 года. За время работы специалист вывел команду в четвертьфинал Кубка африканских наций, а также на чемпионат мира 2026 года. Алжирцы впервые с 2014 года сыграли на мировом первенстве и в пятый раз приняли участие в турнире. В 1/16 финала команда уступила сборной Швейцарии со счетом 0:2.
Под руководством Петковича сборная Алжира одержала 24 победы, девять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
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