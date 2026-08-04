В Госдуме предложили закрепить пенсию на уровне не ниже 40% от заработка

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил законодательно закрепить минимальный размер страховой пенсии по старости — не ниже 40% от среднего заработка за последний год перед выходом на пенсию.

Если назначенная пенсия будет ниже этого порога, застрахованному лицу будет производиться доплата.

Инициатива направлена на выполнение Конвенции Международной организации труда, которую Россия ратифицировала в 2018 году.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил законодательно закрепить, что страховая пенсия по старости не может быть ниже 40% от среднего заработка человека за последний год перед выходом на пенсию.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается установить нормативное определение коэффициента замещения утраченного заработка как соотношение установленного размера страховой пенсии по старости к средней заработной плате застрахованного лица за 12 календарных месяцев, предшествующих выходу на пенсию", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Если назначенная пенсия окажется ниже этого порога, застрахованному лицу, согласно проекту, будет производиться доплата, чтобы довести размер выплат до 40% от утраченного заработка.