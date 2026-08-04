В Госдуме предложили закрепить пенсию на уровне не ниже 40% от заработка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил законодательно закрепить минимальный размер страховой пенсии по старости — не ниже 40% от среднего заработка за последний год перед выходом на пенсию.
- Если назначенная пенсия будет ниже этого порога, застрахованному лицу будет производиться доплата.
- Инициатива направлена на выполнение Конвенции Международной организации труда, которую Россия ратифицировала в 2018 году.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил законодательно закрепить, что страховая пенсия по старости не может быть ниже 40% от среднего заработка человека за последний год перед выходом на пенсию.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить нормативное определение коэффициента замещения утраченного заработка как соотношение установленного размера страховой пенсии по старости к средней заработной плате застрахованного лица за 12 календарных месяцев, предшествующих выходу на пенсию", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Если назначенная пенсия окажется ниже этого порога, застрахованному лицу, согласно проекту, будет производиться доплата, чтобы довести размер выплат до 40% от утраченного заработка.
В пояснительной записке уточняется, что инициатива направлена на выполнение Конвенции Международной организации труда, которую Россия ратифицировала в 2018 году. Конвенция как раз устанавливает минимальный уровень пенсионного обеспечения по старости в размере 40% от прежнего заработка.
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