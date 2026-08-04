В Забайкалье вода ушла почти с 900 приусадебных участков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 900 приусадебных участков освободились от воды за сутки в Забайкалье.
- Гидрологическая обстановка в регионе стабилизируется, но еще 116 участков остаются в зоне подтопления.
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Почти 900 приусадебных участков освободились за сутки от воды после ливней в Забайкалье, гидрологическая обстановка в крае стабилизируется, сообщает министерство лесного хозяйства региона.
В конце июля - начале августа на край обрушились сильные дожди, синоптики прогнозировали на субботу и воскресенье на большинстве рек региона подъемы уровня воды различной интенсивности, местами с выходом воды на пойму после уже прошедших, а также прогнозируемых ливней.
"По данным МЧС, гидрологическая обстановка в регионе стабилизируется. За прошедшие 24 часа от воды освободились 889 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в зоне подтопления остаются еще 116 участков в трех населенных пунктах.