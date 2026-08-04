В Забайкалье вода ушла почти с 900 приусадебных участков

В конце июля - начале августа на край обрушились сильные дожди, синоптики прогнозировали на субботу и воскресенье на большинстве рек региона подъемы уровня воды различной интенсивности, местами с выходом воды на пойму после уже прошедших, а также прогнозируемых ливней.