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В Забайкалье вода ушла почти с 900 приусадебных участков - РИА Новости, 04.08.2026
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06:13 04.08.2026
В Забайкалье вода ушла почти с 900 приусадебных участков

В Забайкалье почти 900 приусадебных участков освободились от воды после ливней

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюПоследствия потопа на юге Забайкалья
Последствия потопа на юге Забайкалья - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Последствия потопа на юге Забайкалья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 900 приусадебных участков освободились от воды за сутки в Забайкалье.
  • Гидрологическая обстановка в регионе стабилизируется, но еще 116 участков остаются в зоне подтопления.
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг - РИА Новости. Почти 900 приусадебных участков освободились за сутки от воды после ливней в Забайкалье, гидрологическая обстановка в крае стабилизируется, сообщает министерство лесного хозяйства региона.
В конце июля - начале августа на край обрушились сильные дожди, синоптики прогнозировали на субботу и воскресенье на большинстве рек региона подъемы уровня воды различной интенсивности, местами с выходом воды на пойму после уже прошедших, а также прогнозируемых ливней.
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"По данным МЧС, гидрологическая обстановка в регионе стабилизируется. За прошедшие 24 часа от воды освободились 889 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в зоне подтопления остаются еще 116 участков в трех населенных пунктах.
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