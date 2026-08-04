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США до сих пор не восстановили запасы переданных Украине ракет Patriot - РИА Новости, 04.08.2026
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04:13 04.08.2026 (обновлено: 04:41 04.08.2026)
США до сих пор не восстановили запасы переданных Украине ракет Patriot

США до сих пор не восполнили запасы ракет к ЗРК Patriot, переданных Украине

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США до сих пор не восполнили арсеналы ракет-перехватчиков PAC-3 MSE к ЗРК Patriot, переданных Украине с 2022 года.
  • Производство занимает до трех лет.
  • Поставки по закупкам, сделанным для армии в 2023 году, начнут осуществляться лишь в конце этого года.
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. США до сих пор не восполнили арсеналы ракет-перехватчиков PAC-3 MSE к ЗРК Patriot, переданных Украине с 2022 года, следует из бюджетных документов Пентагона, которые изучило РИА Новости.
Первые контракты на восстановление запасов подписали еще в 2022-2023 финансовом году, но американская армия до сих пор не получила снаряды в полном объем, так как производство занимает до трех лет.
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В конце 2022 финансового года конгресс профинансировал изготовление 148 дополнительных ракет сверх базового заказа. Основная часть из них поступала военным только с прошлого октября по июнь.
В 2023-м нижняя палата выделила на восполнение арсенала еще 1,44 миллиарда долларов, но из-за загрузки заводов некоторая часть снарядов будет готова лишь в конце этого года и в следующем.
Всего по базовой программе в 2026 году армия США должна получить 166 ракет PAC-3 MSE. При этом с мая по август поставок не предусмотрено. В Пентагоне объясняют такие паузы в том числе выполнением экспортных контрактов.
Дополнительную нагрузку на американские запасы создала операция против Ирана. По оценке CSIS, арсеналы этих снарядов могли сократиться примерно на 65%.
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