США до сих пор не восстановили запасы переданных Украине ракет Patriot

Краткий пересказ от РИА ИИ США до сих пор не восполнили арсеналы ракет-перехватчиков PAC-3 MSE к ЗРК Patriot, переданных Украине с 2022 года.

Производство занимает до трех лет.

Поставки по закупкам, сделанным для армии в 2023 году, начнут осуществляться лишь в конце этого года.

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. США до сих пор не восполнили арсеналы ракет-перехватчиков PAC-3 MSE к ЗРК Patriot, переданных Украине с 2022 года, следует из бюджетных документов Пентагона, которые изучило РИА Новости.

Первые контракты на восстановление запасов подписали еще в 2022-2023 финансовом году, но американская армия до сих пор не получила снаряды в полном объем, так как производство занимает до трех лет.

В конце 2022 финансового года конгресс профинансировал изготовление 148 дополнительных ракет сверх базового заказа. Основная часть из них поступала военным только с прошлого октября по июнь.

В 2023-м нижняя палата выделила на восполнение арсенала еще 1,44 миллиарда долларов, но из-за загрузки заводов некоторая часть снарядов будет готова лишь в конце этого года и в следующем.

Всего по базовой программе в 2026 году армия США должна получить 166 ракет PAC-3 MSE. При этом с мая по август поставок не предусмотрено. В Пентагоне объясняют такие паузы в том числе выполнением экспортных контрактов.