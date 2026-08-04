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Овчинский: торговый центр с террасой на крыше построили у метро "Терехово" - РИА Новости, 04.08.2026
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11:12 04.08.2026
Овчинский: торговый центр с террасой на крыше построили у метро "Терехово"

Овчинский: торговый центр с террасой на крыше построили в Хорошево-Мневниках

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Торговый центр "Галерея Острова", на крыше которого располагается терраса, возвели в районе Хорошево-Мневники в северо-западной части Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Здание находится на улице Нижние Мневники, 20, недалеко от станции метро "Терехово".
© Департамент градостроительной политики МосквыТорговый центр "Галерея Острова" в Хорошево-Мневниках
Торговый центр Галерея Острова в Хорошево-Мневниках - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Департамент градостроительной политики Москвы
Торговый центр "Галерея Острова" в Хорошево-Мневниках
"В районе Хорошево-Мневники завершилось строительство торгового центра общей площадью 16,3 тысячи квадратных метров. Первый и второй этажи отвели под магазины, рестораны, кофейни, развлекательные зоны и сервисные службы. На подземном уровне находятся помещение под супермаркет и парковка на 67 машино-мест", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении пресс-службы отмечается, что на крыше ТЦ построили террасу площадью более 1,3 тысячи "квадратов". Снаружи здание облицовано натуральным камнем и алюминиевыми панелями бежевого и коричневого оттенков. При этом в некоторых местах был использован стемалит. Для посетителей с нарушением зрения входы в торговый центр выложены тактильной плиткой.
На территории рядом с ТЦ появилось общественное пространство, зоны для пешеходных прогулок и сухой фонтан. Девелопером проекта является компания АО "ОСР".
Как подчеркнули в департаменте градостроительной политики, Хорошево-Мневники лидируют в СЗАО по числу домов, вошедших в программу реновации. В современные комфортные новостройки, возведенные в этом районе, переедут жители 157 старых домов.
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