Овчинский: торговый центр с террасой на крыше построили у метро "Терехово"

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Торговый центр "Галерея Острова", на крыше которого располагается терраса, возвели в районе Хорошево-Мневники в северо-западной части Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Здание находится на улице Нижние Мневники, 20, недалеко от станции метро "Терехово".

© Департамент градостроительной политики Москвы Торговый центр "Галерея Острова" в Хорошево-Мневниках © Департамент градостроительной политики Москвы Торговый центр "Галерея Острова" в Хорошево-Мневниках

"В районе Хорошево-Мневники завершилось строительство торгового центра общей площадью 16,3 тысячи квадратных метров. Первый и второй этажи отвели под магазины, рестораны, кофейни, развлекательные зоны и сервисные службы. На подземном уровне находятся помещение под супермаркет и парковка на 67 машино-мест", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В сообщении пресс-службы отмечается, что на крыше ТЦ построили террасу площадью более 1,3 тысячи "квадратов". Снаружи здание облицовано натуральным камнем и алюминиевыми панелями бежевого и коричневого оттенков. При этом в некоторых местах был использован стемалит. Для посетителей с нарушением зрения входы в торговый центр выложены тактильной плиткой.

На территории рядом с ТЦ появилось общественное пространство, зоны для пешеходных прогулок и сухой фонтан. Девелопером проекта является компания АО "ОСР".