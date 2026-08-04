Покровская призвала сделать выводы после ошибки с заявкой на ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский смешанный дуэт по синхронному плаванию лишился возможности бороться за золотые медали чемпионата Европы в Париже из-за ошибки при заполнении тренерской заявки.
- Ольга Михайленкова извинилась за ошибки при заполнении карточек программ, из-за которых российские спортсмены потеряли баллы на чемпионате Европы и завоевали бронзу в технической программе.
- Татьяна Покровская считает, что произошедшее должно послужить уроком на будущее и в дальнейшем тренеры будут внимательнее.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила РИА Новости, что ошибка при заполнении тренерской заявки, из-за которой российский смешанный дуэт лишился возможности бороться за золотые медали чемпионата Европы в Париже, должна послужить уроком на будущее.
Ранее тренер смешанного дуэта Захара Трофимова и Алины Румянцевой Ольга Михайленкова извинилась за ошибки при заполнении карточек программ, из-за которых российские спортсмены потеряли баллы на чемпионате Европы. В результате дуэт завоевал бронзу в технической программе.
"Было очень обидно. Прежде всего спортсменам, которые явно были на голову сильнее представителей других стран. Но молодцы наши спортсмены - выдержали эту ситуацию. Надо отдать им должное. Конечно, обидно, но иногда такое происходит. Бывает, что тренеры волнуются, а эти заявки порой готовятся сумбурно", - сказала Покровская.
По словам специалиста, на подготовку документов также повлияли организационные сложности. "Кроме того, были большие проблемы с допуском музыкальных произведений. Так что такое может случиться. Но я думаю, что это станет уроком на будущее. Впредь будут внимательнее. Бывает. У нас хорошая тренерская школа, и именно благодаря ей приходят победы. Поэтому, конечно, обидно, но думаю, что такого больше не произойдет", - добавила Покровская.
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3 августа, 18:00