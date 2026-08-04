Покровская призвала сделать выводы после ошибки с заявкой на ЧЕ

По словам специалиста, на подготовку документов также повлияли организационные сложности. "Кроме того, были большие проблемы с допуском музыкальных произведений. Так что такое может случиться. Но я думаю, что это станет уроком на будущее. Впредь будут внимательнее. Бывает. У нас хорошая тренерская школа, и именно благодаря ей приходят победы. Поэтому, конечно, обидно, но думаю, что такого больше не произойдет", - добавила Покровская.