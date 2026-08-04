Мужчину, напавшего с ножом на детсад в Оренбуржье, поместили в психбольницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина с ножом вворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области и ранил воспитателя, дети не пострадали.
- Бугурусланский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о помещении его в психиатрическую больницу.
УФА, 4 авг – РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении в психиатрическую больницу мужчины, в феврале ворвавшегося с ножом в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области и ранившего воспитателя, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
В конце июля пресс-служба сообщала, что в Бугурусланский райсуд поступил материал по ходатайству следователя о помещении Ильи Миронова, напавшего с ножом на детский сад, в психиатрическую больницу.
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"Ходатайство удовлетворено, он помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.
По данным СК РФ, в феврале мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность".
Мужчина был арестован 7 февраля и содержался в СИЗО.