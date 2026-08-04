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Мужчину, напавшего с ножом на детсад в Оренбуржье, поместили в психбольницу - РИА Новости, 04.08.2026
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13:50 04.08.2026 (обновлено: 13:53 04.08.2026)
Мужчину, напавшего с ножом на детсад в Оренбуржье, поместили в психбольницу

Напавшего с ножом на детский сад в Бугуруслане мужчину поместили в психбольницу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды в здании суда
Скульптура богини Фемиды в здании суда - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды в здании суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина с ножом вворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области и ранил воспитателя, дети не пострадали.
  • Бугурусланский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о помещении его в психиатрическую больницу.
УФА, 4 авг – РИА Новости. Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении в психиатрическую больницу мужчины, в феврале ворвавшегося с ножом в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области и ранившего воспитателя, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
В конце июля пресс-служба сообщала, что в Бугурусланский райсуд поступил материал по ходатайству следователя о помещении Ильи Миронова, напавшего с ножом на детский сад, в психиатрическую больницу.
«
"Ходатайство удовлетворено, он помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Оренбургской области.
По данным СК РФ, в феврале мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "халатность".
Мужчина был арестован 7 февраля и содержался в СИЗО.
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ПроисшествияБугурусланОренбургская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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