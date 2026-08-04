Москвич напал на охранника магазина и ударил бутылкой по голове

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москвич в ссоре с сотрудником службы охраны магазина несколько раз ударил его разбитой стеклянной бутылкой по голове на востоке столицы, он задержан и доставлен в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.