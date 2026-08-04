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Москвич напал на охранника магазина и ударил бутылкой по голове - РИА Новости, 04.08.2026
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12:31 04.08.2026 (обновлено: 12:36 04.08.2026)
Москвич напал на охранника магазина и ударил бутылкой по голове

Москвич ударил охранника магазина разбитой бутылкой по голове во время ссоры

© Росгвардия. Москва/MAX Конфликт между сотрудником службы охрана магазина и посетителем в Москве
 Конфликт между сотрудником службы охрана магазина и посетителем в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Росгвардия. Москва/MAX
Конфликт между сотрудником службы охрана магазина и посетителем в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На востоке Москвы 25-летний мужчина спровоцировал конфликт с сотрудником службы охраны магазина.
  • Москвич несколько раз ударил сотрудника охраны разбитой стеклянной бутылкой по голове, после чего был задержан росгвардейцами и доставлен в отдел полиции.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москвич в ссоре с сотрудником службы охраны магазина несколько раз ударил его разбитой стеклянной бутылкой по голове на востоке столицы, он задержан и доставлен в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
В ведомстве сообщили, что росгвардейцы получили тревожный сигнал из охраняемого магазина на Новоухтомском шоссе. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что 25-летний москвич спровоцировал конфликт с сотрудником службы охраны магазина.
«
"Подозреваемый оскорбил мужчину и ударил по лицу, после чего разбитой стеклянной бутылкой из-под алкогольного напитка нанёс ему несколько ударов в область головы", - сказали в пресс-службе.
Прибывшие медики оказали пострадавшему необходимую помощь.
Росгвардейцы задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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