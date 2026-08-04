Москвич напал на охранника магазина и ударил бутылкой по голове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На востоке Москвы 25-летний мужчина спровоцировал конфликт с сотрудником службы охраны магазина.
- Москвич несколько раз ударил сотрудника охраны разбитой стеклянной бутылкой по голове, после чего был задержан росгвардейцами и доставлен в отдел полиции.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Москвич в ссоре с сотрудником службы охраны магазина несколько раз ударил его разбитой стеклянной бутылкой по голове на востоке столицы, он задержан и доставлен в полицию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
В ведомстве сообщили, что росгвардейцы получили тревожный сигнал из охраняемого магазина на Новоухтомском шоссе. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что 25-летний москвич спровоцировал конфликт с сотрудником службы охраны магазина.
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"Подозреваемый оскорбил мужчину и ударил по лицу, после чего разбитой стеклянной бутылкой из-под алкогольного напитка нанёс ему несколько ударов в область головы", - сказали в пресс-службе.
Прибывшие медики оказали пострадавшему необходимую помощь.
Росгвардейцы задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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