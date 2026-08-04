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Нидерланды призвали внедрять центры возвращения мигрантов за пределами ЕС - РИА Новости, 04.08.2026
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16:26 04.08.2026
Нидерланды призвали внедрять центры возвращения мигрантов за пределами ЕС

В Нидерландах призвали внедрять центры для возвращения нелегальных мигрантов

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты в Сеуте
Мигранты в Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты в Сеуте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерланды призывают создавать центры для возвращения нелегальных мигрантов за пределами Евросоюза.
  • Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Барт ван ден Бринк принял участие в экстренном министерском заседании стран ЕС для обсуждения ситуации с наплывом мигрантов в испанской Сеуте.
  • Ван ден Бринк считает необходимым обеспечить более надежную защиту внешних границ ЕС и продолжить сотрудничество со странами за пределами ЕС для борьбы с нелегальной миграцией.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нидерланды призывают внедрять центры для возвращения нелегальных мигрантов за пределами Евросоюза на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте, заявил министр по вопросам убежища и миграции страны Барт ван ден Бринк.
Политик сообщил, что принял участие в экстренном министерском заседании стран ЕС для обсуждения ситуации с наплывом мигрантов в испанской Сеуте. Он позитивно оценил действия Испании в этой связи. По словам ван ден Бринка, после дополнительной оценки ситуации необходимо обеспечить более надежную защиту внешних границ.
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"Кроме того, важно продолжать сотрудничество со странами за пределами ЕС, внедрять центры возвращения для борьбы с нелегальной миграцией, пресекать деятельность сетей контрабандистов, занимающихся перевозкой мигрантов, а также обеспечить надлежащее выполнение Европейского пакта о предоставлении убежища и миграции", - говорится в заявлении нидерландского министра в Х.
В сентябре 2025 года власти Нидерландов договорились с Угандой о совместной работе по возвращению мигрантов, которым отказали в убежище в королевстве, в страну происхождения через временный центр на угандийской территории. Идея заключается в том, что лица, получившие отказ в предоставлении убежища в Нидерландах, отправятся в Уганду, а оттуда - в страну своего происхождения.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. В понедельник правительство Нидерландов потребовало от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута и дать этой ситуации оценку.
Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
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