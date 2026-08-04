Нидерланды призвали внедрять центры возвращения мигрантов за пределами ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Нидерланды призывают создавать центры для возвращения нелегальных мигрантов за пределами Евросоюза.

Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Барт ван ден Бринк принял участие в экстренном министерском заседании стран ЕС для обсуждения ситуации с наплывом мигрантов в испанской Сеуте.

Ван ден Бринк считает необходимым обеспечить более надежную защиту внешних границ ЕС и продолжить сотрудничество со странами за пределами ЕС для борьбы с нелегальной миграцией.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Нидерланды призывают внедрять центры для возвращения нелегальных мигрантов за пределами Евросоюза на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте, заявил министр по вопросам убежища и миграции страны Барт ван ден Бринк.

Политик сообщил, что принял участие в экстренном министерском заседании стран ЕС для обсуждения ситуации с наплывом мигрантов в испанской Сеуте . Он позитивно оценил действия Испании в этой связи. По словам ван ден Бринка, после дополнительной оценки ситуации необходимо обеспечить более надежную защиту внешних границ.

"Кроме того, важно продолжать сотрудничество со странами за пределами ЕС, внедрять центры возвращения для борьбы с нелегальной миграцией, пресекать деятельность сетей контрабандистов, занимающихся перевозкой мигрантов, а также обеспечить надлежащее выполнение Европейского пакта о предоставлении убежища и миграции", - говорится в заявлении нидерландского министра в Х

В сентябре 2025 года власти Нидерландов договорились с Угандой о совместной работе по возвращению мигрантов, которым отказали в убежище в королевстве, в страну происхождения через временный центр на угандийской территории. Идея заключается в том, что лица, получившие отказ в предоставлении убежища в Нидерландах, отправятся в Уганду, а оттуда - в страну своего происхождения.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. В понедельник правительство Нидерландов потребовало от Еврокомиссии провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута и дать этой ситуации оценку.