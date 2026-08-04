В Нидерландах у штаба НАТО обнаружили подозрительный предмет

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"Полиция получила сообщение о подозрительной ситуации на улице Римбургервег в Брюнссюме. После этого на место был незамедлительно отправлен специалист по обнаружению взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении полиции провинции Лимбург в Х.