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В Нидерландах у штаба НАТО обнаружили подозрительный предмет - РИА Новости, 04.08.2026
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13:56 04.08.2026
В Нидерландах у штаба НАТО обнаружили подозрительный предмет

В Нидерландах у штаба командования НАТО обнаружили подозрительный предмет

© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Нидерландов проверяет информацию о подозрительном предмете у штаба объединенного командования НАТО в Брюнссюме.
  • На место происшествия был отправлен сапер для обследования территории.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Полиция Нидерландов сообщила о проверке информации о подозрительном предмете у штаба объединенного командования НАТО в Брюнссюме на юго-востоке страны, на место прибыл сапер.
«
"Полиция получила сообщение о подозрительной ситуации на улице Римбургервег в Брюнссюме. После этого на место был незамедлительно отправлен специалист по обнаружению взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении полиции провинции Лимбург в Х.
Как отмечается, по итогам работы сапера будет проведено дальнейшее расследование инцидента.
В Брюнссюме расположен один из трех оперативных штабов объединенного командования НАТО в Европе. Он отвечает за планирование и руководство рядом операций и учений альянса и играет важную роль в координации сил НАТО на северо-восточном направлении Европы.
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