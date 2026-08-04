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Невролог назвала живой разговор полезной тренировкой для мозга - РИА Новости, 04.08.2026
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14:23 04.08.2026
Невролог назвала живой разговор полезной тренировкой для мозга

Усанова: живой разговор с собеседником является полезной тренировкой для мозга

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Мозг с нарушениями
Мозг с нарушениями - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
Мозг с нарушениями. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Живой разговор с непредсказуемой реакцией собеседника задействует память, речь, эмоциональную оценку и внимание, что делает его полезной тренировкой для мозга.
  • Врач-невролог Екатерина Усанова выделила среди полезных привычек для мозга ходьбу на природе, стабильный режим сна, избегание резких скачков сахара в питании и освоение нового.
  • Умение делать паузы и избегать постоянной многозадачности помогает мозгу переработать накопленную информацию и снизить уровень фонового напряжения.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Живой разговор с непредсказуемой реакцией собеседника задействует память, речь, эмоциональную оценку и внимание, что делает его полезной тренировкой для мозга, рассказала врач-невролог клиники "Женский Доктор" Екатерина Усанова.
"Общение недооценивается как тренировка для мозга, хотя именно живой разговор с непредсказуемой реакцией собеседника задействует одновременно память, речь, эмоциональную оценку и быстрое переключение внимания - задача куда более комплексная, чем большинство головоломок из приложений", - сказала Усанова в беседе с "Лентой.ру".
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По словам врача, мозг реагирует не на редкие интенсивные нагрузки, а на постоянство мелких действий - именно оно дает больший эффект, чем кроссворды раз в месяц или одна умная книга в год.
Среди полезных повседневных привычек Усанова выделила ходьбу, особенно на природе: прогулка усиливает кровоток, снижает уровень кортизола и тренирует внимание. Даже двадцать минут на природе несколько раз в неделю заметно снижают тревожность и улучшают концентрацию, отметила специалист.
Она добавила, что для работы мозга важен и сон - причем не столько его длительность, сколько регулярность: стабильный режим помогает очищению мозга от продуктов метаболизма, а хронический недосып или сдвиг графика со временем ухудшают память и скорость мышления.
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В питании стоит избегать резких скачков сахара, отдавать предпочтение продуктам с омега-3, орехам, овощам и пить достаточно воды, поскольку даже легкое обезвоживание снижает реакцию и концентрацию, порекомендовала Усанова.
Усанова обратила внимание, что также полезна привычка осваивать новое - даже простые изменения, например новый маршрут до работы или попытка сделать что-то левой рукой, заставляют мозг выстраивать новые пути и поддерживают его пластичность.
"Отдельного внимания заслуживает умение делать паузы. Постоянная многозадачность и привычка держать телефон под рукой не дают вниманию по-настоящему отдыхать. Короткие периоды осознанного "ничегонеделания" - без экрана, без цели - помогают мозгу переработать накопленную за день информацию и снижают уровень фонового напряжения", - отметила специалист.
В совокупности эти привычки не дают мгновенного результата, но вместе создают среду, в которой мозг работает стабильнее, дольше сохраняет ясность и медленнее подвержен возрастным изменениям, заключила Усанова.
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