"Неометрия" построит новый жилой район в центре Краснодара

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Девелоперская компания "Неометрия" (входит в Alias Group) построит в центре Краснодара более 190 тысяч квадратных метров жилья.

Как сообщила пресс-служба компании, в июле девелопер получил разрешение на строительство первого многоквартирного дома на 662 квартиры в рамках проекта комплексного развития территории на территории бывшего масложиркомбината на Тихорецкой улице.

Всего же на 28 гектарах планируется построить более 190 тысяч квадратных метров жилья и около 17 тысяч квадратных метров коммерческих помещений. Здесь также появятся спортивный зал с бассейном, три поликлиники, два детских сада и школа. Площадь образовательных объектов составит более 47 тысяч квадратных метров. Девелопер уже получил разрешение на строительство первого детского сада и школы, указывается в сообщении застройщика.

© Фото : "Неометрия" Проект жилого комплекса компании "Неометрия" в Краснодаре © Фото : "Неометрия" Проект жилого комплекса компании "Неометрия" в Краснодаре

"В основе проекта – идея создания нового городского центра: места, где архитектура, общественные пространства, сервисы и инфраструктура формируют среду для самых разных сценариев жизни", – приводит пресс-служба слова основателя Alias Group Бориса Юнанова.

Как отмечается в сообщении, в рамках проекта компания намерена отреставрировать и приспособить под современное использование краснокирпичный цех гидрогенизации, здания саломасхранилища и лаборатории 1904 года постройки в псевдоготическом стиле, имеющие статус объектов культурного наследия. Кроме того, планируется сохранить здание заводоуправления 1936 года.

Проект благоустройства территории предполагает создание километровой пешеходной аллеи, свыше 4 километров велодорожек и более 4 гектаров озеленения, добавляется в сообщении.