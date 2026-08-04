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"Неометрия" построит новый жилой район в центре Краснодара - РИА Новости, 04.08.2026
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14:41 04.08.2026
"Неометрия" построит новый жилой район в центре Краснодара

Девелопер "Неометрия" построит новый жилой район в центре Краснодара

© Фото : "Неометрия"Проект жилого комплекса компании "Неометрия" в Краснодаре
Проект жилого комплекса компании Неометрия в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : "Неометрия"
Проект жилого комплекса компании "Неометрия" в Краснодаре
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Девелоперская компания "Неометрия" (входит в Alias Group) построит в центре Краснодара более 190 тысяч квадратных метров жилья.
Как сообщила пресс-служба компании, в июле девелопер получил разрешение на строительство первого многоквартирного дома на 662 квартиры в рамках проекта комплексного развития территории на территории бывшего масложиркомбината на Тихорецкой улице.
Всего же на 28 гектарах планируется построить более 190 тысяч квадратных метров жилья и около 17 тысяч квадратных метров коммерческих помещений. Здесь также появятся спортивный зал с бассейном, три поликлиники, два детских сада и школа. Площадь образовательных объектов составит более 47 тысяч квадратных метров. Девелопер уже получил разрешение на строительство первого детского сада и школы, указывается в сообщении застройщика.
© Фото : "Неометрия"Проект жилого комплекса компании "Неометрия" в Краснодаре
Проект жилого комплекса компании Неометрия в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : "Неометрия"
Проект жилого комплекса компании "Неометрия" в Краснодаре
"В основе проекта – идея создания нового городского центра: места, где архитектура, общественные пространства, сервисы и инфраструктура формируют среду для самых разных сценариев жизни", – приводит пресс-служба слова основателя Alias Group Бориса Юнанова.
Как отмечается в сообщении, в рамках проекта компания намерена отреставрировать и приспособить под современное использование краснокирпичный цех гидрогенизации, здания саломасхранилища и лаборатории 1904 года постройки в псевдоготическом стиле, имеющие статус объектов культурного наследия. Кроме того, планируется сохранить здание заводоуправления 1936 года.
Проект благоустройства территории предполагает создание километровой пешеходной аллеи, свыше 4 километров велодорожек и более 4 гектаров озеленения, добавляется в сообщении.
"Неометрия" основана в 2010 году, работает в Краснодарском крае, Ростовской области, Москве, специализируется на комплексном развитии территорий и строительстве жилой, курортной и коммерческой недвижимости бизнес- и премиум-класса. В портфеле девелопера более 30 проектов общей площадью свыше 3,7 миллиона квадратных метров.
 
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