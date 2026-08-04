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Финский экс-депутат назвал соотечественников, идущих в ВСУ, фашистами - РИА Новости, 04.08.2026
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02:36 04.08.2026 (обновлено: 02:50 04.08.2026)
Финский экс-депутат назвал соотечественников, идущих в ВСУ, фашистами

Экс-депутат Туртиайнен назвал финских наемников в ВСУ фашистами

© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный во время учений НАТО
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный во время учений НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен назвал граждан Финляндии, воюющих в рядах ВСУ в качестве наемников, фашистами.
  • Ано Туртиайнен, переехавший в Россию, выразил сомнение в правильности исторического выбора этих наемников.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен в разговоре с РИА Новости назвал граждан Финляндии, идущих наемниками в ряды ВСУ, фашистами.
"Они фашисты (финские наемники на стороне ВСУ - ред.). Я хочу спросить у них, неужели они действительно считают, что находятся на правильной стороне истории?" - сказал переехавший в Россию Туртиайнен.
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Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.
В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженцев.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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