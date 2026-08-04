Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен назвал граждан Финляндии, воюющих в рядах ВСУ в качестве наемников, фашистами.

Ано Туртиайнен, переехавший в Россию, выразил сомнение в правильности исторического выбора этих наемников.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен в разговоре с РИА Новости назвал граждан Финляндии, идущих наемниками в ряды ВСУ, фашистами.

"Они фашисты (финские наемники на стороне ВСУ - ред.). Я хочу спросить у них, неужели они действительно считают, что находятся на правильной стороне истории?" - сказал переехавший в Россию Туртиайнен.

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.

В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженцев.