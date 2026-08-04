Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен назвал граждан Финляндии, воюющих в рядах ВСУ в качестве наемников, фашистами.
- Ано Туртиайнен, переехавший в Россию, выразил сомнение в правильности исторического выбора этих наемников.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен в разговоре с РИА Новости назвал граждан Финляндии, идущих наемниками в ряды ВСУ, фашистами.
Финны готовятся воевать с Россией, заявил экс-депутат парламента
1 августа, 14:12
Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.
В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженцев.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
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