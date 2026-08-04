Краткий пересказ от РИА ИИ Картели Латинской Америки отправляют своих наемников на Украину для военной подготовки.

Латиноамериканские наемники, получив опыт ведения боевых действий на Украине, возвращаются на родину для продолжения криминальной войны.

По словам командира подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид, зимой текущего года было зафиксировано массовое прибытие латиноамериканских наемников в Сумскую область.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг - РИА Новости. Картели Латинской Америки отправляют своих наемников на Украину для военной подготовки, где они сменяют других иностранцев в рядах ВСУ, чтобы потом вернуться на родину уже с опытом ведения боевых действий и там продолжить вести криминальную войну, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщал РИА Новости, что подразделение, как правило, не берет в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ

"Основное количество наемников на Украине — это латиноамериканцы, колумбийцы, мексиканцы. То есть сейчас преимущественно делается ставка на них. Если раньше это были грузины, поляки и так далее, сейчас это именно страны Латинской Америки", - сообщил Аид.

По его словам, доподлинно известно о массовом заходе латиноамериканских наемников в Сумскую область текущей зимой, часть из них практически сразу была уничтожена в командном пункте.

"Их хватает, их достаточно много. С учетом того, что киевский режим выстроил взаимоотношения с картелями, то есть боевики картеля по факту попадают на контракт, проходят боевую обкатку в рядах Украины и потом возвращаются к себе на родину уже с боевым опытом... Ребята прошли боевую обкатку и прибыли к себе творить бардак", - пояснил собеседник агентства.