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В "Ахмате" рассказали, зачем латиноамериканские наемники едут на Украину - РИА Новости, 04.08.2026
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00:49 04.08.2026 (обновлено: 09:24 04.08.2026)
В "Ахмате" рассказали, зачем латиноамериканские наемники едут на Украину

"Ахмат": Украина стала полигоном по обкатке боевиков латиноамериканских картелей

© AP Photo / Andriy AndriyenkoКолумбийские наемники ВСУ
Колумбийские наемники ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Колумбийские наемники ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Картели Латинской Америки отправляют своих наемников на Украину для военной подготовки.
  • Латиноамериканские наемники, получив опыт ведения боевых действий на Украине, возвращаются на родину для продолжения криминальной войны.
  • По словам командира подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид, зимой текущего года было зафиксировано массовое прибытие латиноамериканских наемников в Сумскую область.
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 авг - РИА Новости. Картели Латинской Америки отправляют своих наемников на Украину для военной подготовки, где они сменяют других иностранцев в рядах ВСУ, чтобы потом вернуться на родину уже с опытом ведения боевых действий и там продолжить вести криминальную войну, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Аид.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщал РИА Новости, что подразделение, как правило, не берет в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.
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"Основное количество наемников на Украине — это латиноамериканцы, колумбийцы, мексиканцы. То есть сейчас преимущественно делается ставка на них. Если раньше это были грузины, поляки и так далее, сейчас это именно страны Латинской Америки", - сообщил Аид.
По его словам, доподлинно известно о массовом заходе латиноамериканских наемников в Сумскую область текущей зимой, часть из них практически сразу была уничтожена в командном пункте.
"Их хватает, их достаточно много. С учетом того, что киевский режим выстроил взаимоотношения с картелями, то есть боевики картеля по факту попадают на контракт, проходят боевую обкатку в рядах Украины и потом возвращаются к себе на родину уже с боевым опытом... Ребята прошли боевую обкатку и прибыли к себе творить бардак", - пояснил собеседник агентства.
Он пояснил, что именно латиноамериканские наемники в рядах ВСУ являются "бесконечным ресурсом пополнения пушечного мяса".
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