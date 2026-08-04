В Белгородской области мужчина обратился в больницу после атаки дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина получил слепое осколочное ранение бедра при атаке дрона на грузовой автомобиль в селе Никольское Белгородского округа.
- В нескольких населенных пунктах Белгородского, Шебекинского, Валуйского и Грайворонского округов зафиксированы разрушения в результате атак дронов и обстрелов ВСУ.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Мужчина обратился в больницу после атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в селе Никольское Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
Также, по данным штаба, в результате атак дронов и обстрела ВСУ зафиксированы разрушения в селе Чайки и поселке Октябрьский Белгородского округа, селе Николаевка и селе Никольское, селе Отрадное, городе Шебекино, селе Белянка Шебекинского округа, селе Казинка Валуйского округа и селе Дунайка Грайворонского округа.
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22 июня 2022, 17:18