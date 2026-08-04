Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина обратился в больницу после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 04.08.2026
В Белгородской области мужчина обратился в больницу после атаки дрона ВСУ

В Белгороде мужчина обратился в больницу после атаки дрона ВСУ в Никольском

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина получил слепое осколочное ранение бедра при атаке дрона на грузовой автомобиль в селе Никольское Белгородского округа.
  • В нескольких населенных пунктах Белгородского, Шебекинского, Валуйского и Грайворонского округов зафиксированы разрушения в результате атак дронов и обстрелов ВСУ.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Мужчина обратился в больницу после атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в селе Никольское Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"В городскую больницу №2 г. Белгорода обратился мужчина, который пострадал при атаке дрона на грузовой автомобиль в селе Никольское Белгородского округа. У него диагностировали слепое осколочное ранение бедра. После оказания помощи отпущен домой", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по данным штаба, в результате атак дронов и обстрела ВСУ зафиксированы разрушения в селе Чайки и поселке Октябрьский Белгородского округа, селе Николаевка и селе Никольское, селе Отрадное, городе Шебекино, селе Белянка Шебекинского округа, селе Казинка Валуйского округа и селе Дунайка Грайворонского округа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала