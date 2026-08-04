Рейтинг@Mail.ru
На Украине насильно мобилизовали мужчину, перенесшего инсульт - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 04.08.2026
На Украине насильно мобилизовали мужчину, перенесшего инсульт

В Полтавской области насильно мобилизовали перенесшего инсульт мужчину

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины на Украине
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины на Украине - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о насильственной мобилизации мужчины в Полтавской области.
  • Мужчина перенес инсульт и имеет хронические заболевания, в том числе проблемы с сердцем.
  • Военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Мужчину, перенесшего инсульт и имеющего хронические заболевания, насильно мобилизовали в Полтавской области на Украине, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"После инсульта и с хроническими болезнями — годен к службе? Требую проверить мобилизацию мужчины в Полтавской области", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В Киеве мужчина после мобилизации умер в больнице с переломами
11 июня, 19:24
По его словам, к его представителю в Полтавской области обратилась женщина. Она рассказала, что ее сына насильно мобилизовали. При этом мужчина перенес инсульт, ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с сердцем. Однако военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его годным к службе.
"Требую предоставить официальную информацию и документальное подтверждение оснований прохождения мужчиной ВВК, изменения его статуса относительно воинского учета, законности решения о призыве во время мобилизации, а также подтверждения прохождения им военной службы", - добавил Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Житель Львова женился на женщине-инвалиде, чтобы уехать от мобилизации
Вчера, 14:08
 
В миреПолтавская областьУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала