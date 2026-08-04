На Украине насильно мобилизовали мужчину, перенесшего инсульт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о насильственной мобилизации мужчины в Полтавской области.
- Мужчина перенес инсульт и имеет хронические заболевания, в том числе проблемы с сердцем.
- Военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Мужчину, перенесшего инсульт и имеющего хронические заболевания, насильно мобилизовали в Полтавской области на Украине, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"После инсульта и с хроническими болезнями — годен к службе? Требую проверить мобилизацию мужчины в Полтавской области", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
По его словам, к его представителю в Полтавской области обратилась женщина. Она рассказала, что ее сына насильно мобилизовали. При этом мужчина перенес инсульт, ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с сердцем. Однако военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его годным к службе.
"Требую предоставить официальную информацию и документальное подтверждение оснований прохождения мужчиной ВВК, изменения его статуса относительно воинского учета, законности решения о призыве во время мобилизации, а также подтверждения прохождения им военной службы", - добавил Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.