Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о насильственной мобилизации мужчины в Полтавской области.

Мужчина перенес инсульт и имеет хронические заболевания, в том числе проблемы с сердцем.

Военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Мужчину, перенесшего инсульт и имеющего хронические заболевания, насильно мобилизовали в Полтавской области на Украине, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"После инсульта и с хроническими болезнями — годен к службе? Требую проверить мобилизацию мужчины в Полтавской области", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.

По его словам, к его представителю в Полтавской области обратилась женщина. Она рассказала, что ее сына насильно мобилизовали. При этом мужчина перенес инсульт, ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с сердцем. Однако военно-врачебная комиссия (ВВК) признала его годным к службе.

"Требую предоставить официальную информацию и документальное подтверждение оснований прохождения мужчиной ВВК, изменения его статуса относительно воинского учета, законности решения о призыве во время мобилизации, а также подтверждения прохождения им военной службы", - добавил Лубинец.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.