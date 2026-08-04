В Паттайе мототакси возят россиян бесплатно в знак солидарности

Краткий пересказ от РИА ИИ В Паттайе мотоциклетные такси начали бесплатно возить россиян из солидарности и сочувствия после убийства брата и сестры Назимовых.

Брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе 26 июля, позже были арестованы подозреваемые в их убийстве.

Видео, на котором мототаксист отказывается взять деньги с россиянки, набрало 1,6 миллиона просмотров в тайском сегменте интернета.

БАНГКОК, 4 авг - РИА Новости. Мотоциклетные такси в Паттайе возят россиян бесплатно из солидарности и сочувствия после жестокого убийства брата и сестры Назимовых, рассказала РИА Новости российский волонтер и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева, проживающая в Паттайе.

Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших. Один из задержанных признался на допросах, что именно он выстрелил в 17-летнего Романа Назимова и забил до смерти его 22-летнюю сестру Диану.

"У нас здесь широко распространилось видео, на котором мототаксист отказывается взять деньги с россиянки из солидарности и сочувствия ко всем россиянам после зверского убийства Романа и Дианы Назимовых. Похоже, другие таксисты последовали его примеру, сейчас многие рассказывают и пишут, что их тоже возили бесплатно", - рассказала она агентству.

Мототакси - это очень распространенный транспорт в Паттайе, россияне часто ездят на них, добавила Шерстобоева. На видео, выложенном в сеть самим таксистом, который ведет видеоблог с 50-тысячной аудиторией в социальных сетях, он везет российскую пассажирку.

"Сегодня я решил возить россиян бесплатно, в знак солидарности и сочувствия после убийства двух молодых россиян, о котором мы все знаем из новостей. Вот как раз российская пассажирка, везу бесплатно", - говорит автор видео по-тайски в микрофон во время поездки.

По окончании поездки он объясняет пассажирке по-английски, что вез ее бесплатно, а россиянка благодарит его, продиктовав слова благодарности в приложение-переводчик на смартфоне для перевода на тайский.