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В Паттайе мототакси возят россиян бесплатно в знак солидарности - РИА Новости, 04.08.2026
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21:51 04.08.2026
В Паттайе мототакси возят россиян бесплатно в знак солидарности

В Паттайе мототакси возят россиян бесплатно после убийства Назимовых

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на город Паттайя
Вид на город Паттайя - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Паттайе мотоциклетные такси начали бесплатно возить россиян из солидарности и сочувствия после убийства брата и сестры Назимовых.
  • Брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе 26 июля, позже были арестованы подозреваемые в их убийстве.
  • Видео, на котором мототаксист отказывается взять деньги с россиянки, набрало 1,6 миллиона просмотров в тайском сегменте интернета.
БАНГКОК, 4 авг - РИА Новости. Мотоциклетные такси в Паттайе возят россиян бесплатно из солидарности и сочувствия после жестокого убийства брата и сестры Назимовых, рассказала РИА Новости российский волонтер и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева, проживающая в Паттайе.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших. Один из задержанных признался на допросах, что именно он выстрелил в 17-летнего Романа Назимова и забил до смерти его 22-летнюю сестру Диану.
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"У нас здесь широко распространилось видео, на котором мототаксист отказывается взять деньги с россиянки из солидарности и сочувствия ко всем россиянам после зверского убийства Романа и Дианы Назимовых. Похоже, другие таксисты последовали его примеру, сейчас многие рассказывают и пишут, что их тоже возили бесплатно", - рассказала она агентству.
Мототакси - это очень распространенный транспорт в Паттайе, россияне часто ездят на них, добавила Шерстобоева. На видео, выложенном в сеть самим таксистом, который ведет видеоблог с 50-тысячной аудиторией в социальных сетях, он везет российскую пассажирку.
"Сегодня я решил возить россиян бесплатно, в знак солидарности и сочувствия после убийства двух молодых россиян, о котором мы все знаем из новостей. Вот как раз российская пассажирка, везу бесплатно", - говорит автор видео по-тайски в микрофон во время поездки.
По окончании поездки он объясняет пассажирке по-английски, что вез ее бесплатно, а россиянка благодарит его, продиктовав слова благодарности в приложение-переводчик на смартфоне для перевода на тайский.
Видеоролик набрал 1,6 миллиона просмотров в тайском сегменте интернета.
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