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Дом 1940 года в стиле неоклассики обновят на западе Москвы - РИА Новости, 04.08.2026
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Дом 1940 года в стиле неоклассики обновят на западе Москвы

В Москве обновят дом 1940 года постройки в неоклассическом стиле

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыДом 1940 года постройки в неоклассическом стиле на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Дом 1940 года постройки в неоклассическом стиле на Большой Дорогомиловской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Дом 1940 года постройки в неоклассическом стиле на Большой Дорогомиловской улице в Москве
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дома 1940 года постройки в неоклассическом стиле на Большой Дорогомиловской улице в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к обновлению дома, возведенного в неоклассическом стиле. Он расположен по адресу: Большая Дорогомиловская улица, дом 7. На объекте восстановят фасад, крышу, подвал и ряд инженерных систем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для сохранения архитектурного облика дома был разработан проект обновления, учитывающий особенности парадного облика здания. Так, фасад выделен разноформатными окнами, наличниками и сандриками. Балконы третьего этажа поддерживают фигурные кронштейны. Витрины нижнего этажа оформлены портиками с колоннами. По периметру главных и торцевых фасадов расположен венчающий карниз.
"Восстановление фасада началось с расчистки открытых плоскостей от накопившихся загрязнений и отслаивающихся частей штукатурного слоя. Специалисты обработали поверхности антигрибковым и антисептическим составом и восстановили поврежденные участки кирпичной кладки. Сейчас на объекте ведутся работы по восстановлению штукатурного слоя и архитектурного декора уличных стен", - отмечается в сообщении.
Как добавляется на сайте мэра, после обновления конструкции дома его главный фасад и дворовые кирпичные стены окрасят в исторические цвета. На финальном этапе специалисты отремонтируют входные группы и цоколь, а также установят новые водосточные трубы. На крыше здания заменят кровельное покрытие, обрешетку и стропила, получившие значительный износ.
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