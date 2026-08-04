Дом 1940 года постройки в неоклассическом стиле на Большой Дорогомиловской улице в Москве

Дом 1940 года постройки в неоклассическом стиле на Большой Дорогомиловской улице в Москве

Дом 1940 года в стиле неоклассики обновят на западе Москвы

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дома 1940 года постройки в неоклассическом стиле на Большой Дорогомиловской улице в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В рамках программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к обновлению дома, возведенного в неоклассическом стиле. Он расположен по адресу: Большая Дорогомиловская улица, дом 7. На объекте восстановят фасад, крышу, подвал и ряд инженерных систем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для сохранения архитектурного облика дома был разработан проект обновления, учитывающий особенности парадного облика здания. Так, фасад выделен разноформатными окнами, наличниками и сандриками. Балконы третьего этажа поддерживают фигурные кронштейны. Витрины нижнего этажа оформлены портиками с колоннами. По периметру главных и торцевых фасадов расположен венчающий карниз.

"Восстановление фасада началось с расчистки открытых плоскостей от накопившихся загрязнений и отслаивающихся частей штукатурного слоя. Специалисты обработали поверхности антигрибковым и антисептическим составом и восстановили поврежденные участки кирпичной кладки. Сейчас на объекте ведутся работы по восстановлению штукатурного слоя и архитектурного декора уличных стен", - отмечается в сообщении.