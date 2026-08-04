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Каскад Ясеневских прудов обновили на юго-западе Москвы - РИА Новости, 04.08.2026
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Каскад Ясеневских прудов обновили на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы провели реабилитацию каскада Ясеневских прудов

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramРеабилитация каскада Ясеневских прудов на юго-западе Москвы
Реабилитация каскада Ясеневских прудов на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Реабилитация каскада Ясеневских прудов на юго-западе Москвы
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию каскада Ясеневских прудов на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что Верхний, Средний и Нижний Ясеневские пруды расположены на территории парка на улице Паустовского.
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"Ранее водоемы находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговых полос. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, в настоящее время все запланированные работы выполнены в полном объеме", - подчеркнул Бирюков.
Заммэра пояснил, что водоемы общей площадью 1,4 гектара очистили от ила, отремонтировали береговые полосы, обновили зоны биоплато и восстановили работу водосбросных сооружений.
"Для устранения выявленных дефектов пруды очистили от иловых отложений общим объемом более трех тысяч квадратных метров, затем сформировали ложе водоемов и выполнили устройство водоупорного слоя. Это позволило увеличить максимальную глубину до необходимых отметок. После этого отремонтировали конструкцию береговых полос протяженностью более 800 метров при помощи отсыпки гравием и щебнем. На завершающем этапе привели в порядок три зоны биоплато площадью более 348 "квадратов", в которые высадим порядка 5,7 тысяч водных растений", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
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