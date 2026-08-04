Каскад Ясеневских прудов обновили на юго-западе Москвы

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию каскада Ясеневских прудов на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что Верхний, Средний и Нижний Ясеневские пруды расположены на территории парка на улице Паустовского.

"Ранее водоемы находились в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговых полос. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, в настоящее время все запланированные работы выполнены в полном объеме", - подчеркнул Бирюков.

Заммэра пояснил, что водоемы общей площадью 1,4 гектара очистили от ила, отремонтировали береговые полосы, обновили зоны биоплато и восстановили работу водосбросных сооружений.

"Для устранения выявленных дефектов пруды очистили от иловых отложений общим объемом более трех тысяч квадратных метров, затем сформировали ложе водоемов и выполнили устройство водоупорного слоя. Это позволило увеличить максимальную глубину до необходимых отметок. После этого отремонтировали конструкцию береговых полос протяженностью более 800 метров при помощи отсыпки гравием и щебнем. На завершающем этапе привели в порядок три зоны биоплато площадью более 348 "квадратов", в которые высадим порядка 5,7 тысяч водных растений", - рассказал Бирюков.