В Москве будут судить девушек, заманивавших мужчин в дорогое кафе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В суд направлено уголовное дело о мошенничестве в отношении семи участников ОПГ, в том числе четырех девушек.
- Девушки заманивали мужчин на свидания в кафе на Ленинградском проспекте с завышенными ценами и фиктивными чеками.
- Общий ущерб от действий мошенников превысил 250 тысяч рублей, деятельность кафе прекращена.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В суд направлено уголовное дело о мошенничестве в отношении семи участников ОПГ, в том числе четырех девушек, которые заманивали мужчин под предлогом свиданий в определенное кафе с завышенными ценами, сообщает прокуратура Москвы.
Отмечается, что девушки искали потенциальных жертв на сайтах знакомств и приглашали на свидания. Затем мужчин заманивали в кафе на Ленинградском проспекте, где обвиняемые девушки заказывали шампанское якобы известных и дорогих марок. Бокал шампанского мог стоить 6 тысяч рублей, сырная тарелка - 3,8 тысячи, а мясная - 4,2 тысячи. При этом у заведения даже не было лицензии на реализацию алкогольной продукции, как и кассовых аппаратов, а все чеки были фиктивными.
В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве правоохранители установили 10 потерпевших, общий ущерб превысил 250 тысяч рублей.
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"Теперь четыре женщины и трое их подельников-мужчин предстанут перед судом по обвинению в мошенничествах", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс."
Деятельность кафе была прекращена после вмешательства Савеловской межрайонной прокуратуры, затем сотрудники надзорного ведомства инициировали возбуждение уголовного дела, а теперь утвердили обвинительное заключение, дело направлено в суд.
Мошенники под видом свидания с кумиром обманывают фанатов
28 октября 2025, 03:57