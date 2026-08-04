В Москве будут судить девушек, заманивавших мужчин в дорогое кафе

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В суд направлено уголовное дело о мошенничестве в отношении семи участников ОПГ, в том числе четырех девушек, которые заманивали мужчин под предлогом свиданий в определенное кафе с завышенными ценами, сообщает прокуратура Москвы.

Отмечается, что девушки искали потенциальных жертв на сайтах знакомств и приглашали на свидания. Затем мужчин заманивали в кафе на Ленинградском проспекте, где обвиняемые девушки заказывали шампанское якобы известных и дорогих марок. Бокал шампанского мог стоить 6 тысяч рублей, сырная тарелка - 3,8 тысячи, а мясная - 4,2 тысячи. При этом у заведения даже не было лицензии на реализацию алкогольной продукции, как и кассовых аппаратов, а все чеки были фиктивными.