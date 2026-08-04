В Госдуме предупредили о новых схемах мошенничества

Краткий пересказ от РИА ИИ Злоумышленники все чаще используют объявления в интернете, чтобы люди сами выходили с ними на связь, предостерег вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Мошенники создают ощущение честной сделки, вызывая доверие у людей, ищущих товары или услуги в интернете.

Если собеседник торопит, убеждает перейти в другой мессенджер, присылает ссылки для оплаты или просит выполнить финансовые операции, стоит немедленно прекратить общение, заключил Чернышов.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Злоумышленники уже не звонят первыми, а делают так, чтобы человек сам вышел на них через объявление в интернете, предостерег вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

"Многие уже знают, что не нужно сообщать коды из смс, данные банковской карты или переводить деньги незнакомцам. Но мошенники тоже меняют свои схемы. Все чаще они не звонят первыми, а делают так, чтобы человек сам вышел на них через обычное объявление в интернете", - отметил политик в беседе с " Лентой.ру ".

По его словам, подобные схемы могут оказаться опаснее, чем телефонное мошенничество, ведь когда человек "ищет работу, квартиру, мастера по ремонту или путевку" в интернете он не подозревает, что его могут обманывать. "Психологически он (человек - ред.) уже настроен на честную сделку. Уровень доверия изначально выше, и преступники этим активно пользуются", - добавил Чернышов

Политик предупредил, что мошеннические объявления сегодня редко выглядят подозрительно - это уже не безграмотный текст и не фантастически низкая цена. Напротив, как отмечает Чернышов, человеку спокойно отвечают на вопросы, присылают дополнительные фотографии, обсуждают детали, могут несколько дней поддерживать переписку. Создается ощущение, что перед вами обычный продавец, арендодатель или работодатель, добавил вице-спикер Госдумы

Он отметил, что схемы работы злоумышленников могут быть разными, однако принцип всегда один - сначала вызвать доверие, а потом подтолкнуть человека к нужному мошенникам действию.

"Добросовестному продавцу, работодателю или арендодателю не нужно уговаривать человека принять решение немедленно. Если вас торопят, убеждают перейти в другой мессенджер, присылают ссылки для оплаты, просят оформить что-либо на свое имя, передать доступ к аккаунту или выполнить финансовую операцию "для проверки", стоит немедленно прекратить общение", - заключил Чернышов.

Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков.

Кроме того, в конце июня текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.