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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с платой за ЖКУ - РИА Новости, 04.08.2026
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04:03 04.08.2026 (обновлено: 06:10 04.08.2026)
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с платой за ЖКУ

Член ОП Машаров: лжекоммунальщики выманивают у россиян персональные данные

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКвитанции за оплату коммунальных услуг
Квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Квитанции за оплату коммунальных услуг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные и данные банковских карт.
  • Злоумышленники просят сообщить фамилию, имя и отчество, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты, объясняя это необходимостью вернуть переплату.
  • Евгений Машаров призвал не доверять звонкам лиц, представляющихся сотрудниками различных организаций, и всегда перезванивать по официальным телефонам для уточнения информации.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные и данные банковских карт, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
"Мошенники под видом поставщиков коммунальных услуг рассылают сообщения гражданам лично или в домовых чатах о том, что проводится перерасчет за коммунальные платежи по водоснабжению, электроэнергии и другим услугам", - рассказал Машаров.
Эксперт пояснил, что для оформления якобы перерасчета злоумышленники просят сообщить фамилию, имя и отчество, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты, объясняя это необходимостью вернуть переплату. Машаров также призвал не доверять звонкам лиц, представляющихся сотрудниками различных организаций.
"Всегда перезванивайте сами, но только по официальным телефонам, чтобы уточнить поступившую информацию. Запомните: настоящие сотрудники никогда не будут запрашивать проверочные коды, личные данные или настаивать на незамедлительном совершении каких-либо действий", - добавил он.​
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