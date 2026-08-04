Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с платой за ЖКУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные и данные банковских карт.

Злоумышленники просят сообщить фамилию, имя и отчество, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты, объясняя это необходимостью вернуть переплату.

Евгений Машаров призвал не доверять звонкам лиц, представляющихся сотрудниками различных организаций, и всегда перезванивать по официальным телефонам для уточнения информации.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мошенники под предлогом перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги выманивают у россиян персональные данные и данные банковских карт, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

"Мошенники под видом поставщиков коммунальных услуг рассылают сообщения гражданам лично или в домовых чатах о том, что проводится перерасчет за коммунальные платежи по водоснабжению, электроэнергии и другим услугам", - рассказал Машаров

Эксперт пояснил, что для оформления якобы перерасчета злоумышленники просят сообщить фамилию, имя и отчество, адрес, номер лицевого счета, а иногда и данные банковской карты, объясняя это необходимостью вернуть переплату. Машаров также призвал не доверять звонкам лиц, представляющихся сотрудниками различных организаций.