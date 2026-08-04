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В Молдавии раскритиковали власти за сбор денег на подсветку Эйфелевой башни - РИА Новости, 04.08.2026
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22:14 04.08.2026
В Молдавии раскритиковали власти за сбор денег на подсветку Эйфелевой башни

Фуртунэ раскритиковала власти Молдавии за сбор на подсветку Эйфелевой башни

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Молдавии в Париже объявила сбор средств среди граждан для подсветки Эйфелевой башни в цвета молдавского флага.
  • Виктория Фуртунэ, глава оппозиционной партии "Великая Молдова", раскритиковала власти за сбор средств на подсветку Эйфелевой башни в условиях роста цен и призывов к экономии в стране.
КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Глава оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ раскритиковала власти республики за сбор 25 тысяч евро на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага на фоне роста цен и призывов к экономии внутри страны.
Молдавии не хватило средств на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага в день независимости республики, посол в Париже Лорина Бэлтяну объявила сбор среди граждан страны. В комментарии молдавскому журналу Vip magazin дипломат попросила молдаван поучаствовать в сборе 25 тысяч евро.
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"В то время, когда людей призывают экономить электроэнергию, газ и топливо, а также мириться с постоянно растущими ценами, из обращения посла Республики Молдова во Франции мы узнаем, что необходимо собрать с граждан Республики Молдова 25 тысяч евро, чтобы подсветить Эйфелеву башню в цветах флага нашей страны", - написала с возмущением Фуртунэ в своем Telegram-канале.
По ее словам, прежде чем размещать флаги на башнях, следует убедиться, что люди дома не тонут в повседневных заботах и проблемах.
"Прежде чем просить деньги на имиджевые мероприятия и празднования за рубежом, я считаю, что мы должны задаться вопросом: скольким социально уязвимым семьям можно было бы помочь на 25 тысяч евро? Сколько счетов, лекарств или горячих обедов можно было бы оплатить?" - отметила политик.
Ранее власти Молдавии ввели ограничения на использование воды, а также меры по снижению потребления электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Днестре и роста цен на энергорынках.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
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