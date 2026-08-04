Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Молдавии в Париже объявила сбор средств среди граждан для подсветки Эйфелевой башни в цвета молдавского флага.

Виктория Фуртунэ, глава оппозиционной партии "Великая Молдова", раскритиковала власти за сбор средств на подсветку Эйфелевой башни в условиях роста цен и призывов к экономии в стране.

КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Глава оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ раскритиковала власти республики за сбор 25 тысяч евро на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага на фоне роста цен и призывов к экономии внутри страны.

Молдавии не хватило средств на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага в день независимости республики, посол в Париже Лорина Бэлтяну объявила сбор среди граждан страны. В комментарии молдавскому журналу Vip magazin дипломат попросила молдаван поучаствовать в сборе 25 тысяч евро.

"В то время, когда людей призывают экономить электроэнергию, газ и топливо, а также мириться с постоянно растущими ценами, из обращения посла Республики Молдова во Франции мы узнаем, что необходимо собрать с граждан Республики Молдова 25 тысяч евро, чтобы подсветить Эйфелеву башню в цветах флага нашей страны", - написала с возмущением Фуртунэ в своем Telegram-канале.

По ее словам, прежде чем размещать флаги на башнях, следует убедиться, что люди дома не тонут в повседневных заботах и проблемах.

"Прежде чем просить деньги на имиджевые мероприятия и празднования за рубежом, я считаю, что мы должны задаться вопросом: скольким социально уязвимым семьям можно было бы помочь на 25 тысяч евро? Сколько счетов, лекарств или горячих обедов можно было бы оплатить?" - отметила политик.

Ранее власти Молдавии ввели ограничения на использование воды, а также меры по снижению потребления электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Днестре и роста цен на энергорынках.