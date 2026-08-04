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В Еврокомиссии рассказали о темпах снижения нелегальной миграции в ЕС - РИА Новости, 04.08.2026
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15:49 04.08.2026
В Еврокомиссии рассказали о темпах снижения нелегальной миграции в ЕС

Еврокомиссар Бруннер: нелегальная миграция в ЕС сократилась на 55% за два года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число случаев незаконного пересечения внешних границ Евросоюза за последние два года сократилось на 55%, а с начала 2026 года — почти на 40%.
  • С начала 2026 года на внешних границах Евросоюза было зарегистрировано немногим более 49 тысяч случаев незаконного пересечения границы.
  • Еврокомиссия считает, что новые механизмы по борьбе с нелегальной миграцией, которые начали применяться с июня, уже дают результаты.
БРЮССЕЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Число случаев незаконного пересечения внешних границ Евросоюза за последние два года сократилось на 55%, а с начала 2026 года - почти на 40%, заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, комментируя итоги экстренной видеоконференции министров внутренних дел стран ЕС, посвященной ситуации в испанском анклаве Сеута.
"Нелегальная миграция сократилась на 55% за последние два года и почти на 40% с начала нынешнего года", - сказал Бруннер на пресс-конференции в Брюсселе.
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По его словам, с начала текущего года на внешних границах Евросоюза было зарегистрировано немногим более 49 тысяч случаев незаконного пересечения границы.
"Это примерно столько же, сколько прибыло только на греческие острова за одну неделю октября 2015 года", - отметил еврокомиссар.
Бруннер заявил, что ситуация в Сеуте стала "проверкой европейской устойчивости и безопасности внешних границ", однако, по его оценке, ЕС справился с этим испытанием.
"Министр (внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка - ред.) подтвердил, что ситуация находится под контролем, никто не переместился на материковую часть Испании, а шенгенская зона не пострадала", - подтвердил он.
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По словам еврокомиссара, более 70 тысяч человек пересекли границу в районе Сеуты "за считанные часы". Он обвинил в организации массового наплыва мигрантов преступные сети перевозчиков и распространение дезинформации в социальных сетях.
Бруннер также отметил, что кризис стал первым серьезным испытанием для нового пакта ЕС по миграции и убежищу, основные положения которого начали применяться с июня. По его словам, Еврокомиссия считает, что новые механизмы, включая усиленный контроль на внешних границах, ускоренные процедуры и реформу системы возвращения нелегальных мигрантов, уже дают результаты.
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