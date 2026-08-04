"Метровагонмаш" выплатит 35 миллионов рублей по иску московского метро

Краткий пересказ от РИА ИИ Мытищинский завод «Метровагонмаш» по иску Московского метрополитена выплатит чуть более 35 миллионов рублей.

Суд объединил несколько исков метрополитена к «Метровагонмашу» с общей суммой исковых требований около 5 миллиардов рублей.

Спор возник из-за ненадлежащего состояния вагонов по контрактам на их обслуживание и поддержание в надлежащем виде.

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Мытищинский завод "Метровагонмаш" по иску Московского метрополитена почти на 5 миллиардов рублей выплатит истцу чуть более 35 миллионов рублей, следует из условий мирового соглашения, которое недавно утвердил арбитражный суд Москвы и с которым ознакомилось РИА Новости.

Суд в октябре объединил в одно производство 22 иска метрополитена к "Метровагонмашу" с общей суммой исковых требований свыше 2,8 миллиарда рублей, а в начале июля – еще 22 иска, после чего сумма объединенного иска достигла около 5 миллиардов рублей.

В иске было заявлено требование о взыскании неустойки за ненадлежащее "культурное состояние" вагонов.

Спор вытекал из нескольких контрактов метрополитена с заводом-производителем вагонов на их обслуживание и поддержание в надлежащем виде. По условиям контрактов, сотрудники ответчика в депо истца должны устранять такие дефекты, как надписи на стеклах, порванный линолеум, неработающий кондиционер, грязное сиденье и тому подобное.

Как поясняли юристы в суде, в деле после первого объединения исков рассматривалось порядка 9 тысяч актов осмотра вагонов после их обслуживания за 2022-2023 годы, в которых содержались записи примерно о 170 тысячах нарушений.

Суд 29 июля утвердил мировое соглашение. В нем говорится, что стороны "признают наличие разногласий в вопросах толкования и исполнения контрактов, а также оценки фактических обстоятельств, послуживших основанием для предъявления истцом требований о взыскании неустойки", но принимают во внимание "сложившиеся длительные партнерские отношения между сторонами, а также необходимость сбалансированного учета взаимных интересов в целях развития и укрепления хозяйственных связей на взаимовыгодной основе и в долгосрочной перспективе".

Ответчик обязался в течение пяти рабочих дней выплатить истцу более 35 миллионов рублей неустойки и возместить часть госпошлины в размере около 13 миллионов рублей. От остальной части требований метрополитен отказался.