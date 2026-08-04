Мероприятие "Культурный код Подмосковья" прошло в парке города Реутова

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Программу общеобластного мероприятия "Культурный код Подмосковья" организовали для жителей и гостей Реутова в парке "Фабричный пруд", сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Посетители смогли увидеть фотовыставки, посвященные русской моде и родному городу, а также ознакомиться с изделиями на арт-маркете. Для всех желающих проводились творческие мастер-классы, лекции об истории края и викторины.

Особое внимание было уделено патриотическим акциям: молодежные организации провели сбор писем и изготовление сувениров для участников СВО. Завершился день музыкальной программой "Звук родной земли".

Мероприятие объединило горожан разных поколений. Оно состоялось в рамках проекта "Лето в Подмосковье", инициированного губернатором региона Андреем Воробьевым.