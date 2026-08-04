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Мероприятие "Культурный код Подмосковья" прошло в парке города Реутова - РИА Новости, 04.08.2026
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09:59 04.08.2026
Мероприятие "Культурный код Подмосковья" прошло в парке города Реутова

В парке Реутова провели мероприятие "Культурный код Подмосковья"

© Фото : пресс-служба администрации городского округа РеутовМероприятие "Культурный код Подмосковья" в парке города Реутова
Мероприятие Культурный код Подмосковья в парке города Реутова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Реутов
Мероприятие "Культурный код Подмосковья" в парке города Реутова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Программу общеобластного мероприятия "Культурный код Подмосковья" организовали для жителей и гостей Реутова в парке "Фабричный пруд", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Посетители смогли увидеть фотовыставки, посвященные русской моде и родному городу, а также ознакомиться с изделиями на арт-маркете. Для всех желающих проводились творческие мастер-классы, лекции об истории края и викторины.
Особое внимание было уделено патриотическим акциям: молодежные организации провели сбор писем и изготовление сувениров для участников СВО. Завершился день музыкальной программой "Звук родной земли".
Мероприятие объединило горожан разных поколений. Оно состоялось в рамках проекта "Лето в Подмосковье", инициированного губернатором региона Андреем Воробьевым.
В целом событие, которое прошло в 84 парках Московской области, посетили более 26 тысяч человек.
Культурный код Подмосковья - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Свыше 26 тысяч человек посетили мероприятие "Культурный код Подмосковья"
3 августа, 15:44
 
РеутовМосковская область (Подмосковье)МероприятияКультураЖивопись
 
 
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