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СМИ: Мексика заинтересована увеличить число студентов из России - РИА Новости, 04.08.2026
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10:46 04.08.2026
СМИ: Мексика заинтересована увеличить число студентов из России

Известия: Мексика хочет расширить академические связи с Россией

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мексика хочет расширить академические связи с Россией и увеличить число студентов из России, пишет газета "Известия" со ссылкой на мексиканское посольство в РФ.
  • Посольство Мексики взаимодействует с ведущими университетами РФ, включая МГУ, СПбГУ, МГИМО, РУДН и РАНХиГС.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мексика хочет расширить академические связи с Россией, заинтересована увеличить число студентов из РФ, рассказали в мексиканском посольстве в РФ.
"Мексика заинтересована в образовательных проектах. В посольстве отмечают рост интереса российских студентов и вузов к программам обмена, изучению испанского языка, стажировкам и совместным исследованиям. Латиноамериканские дипломаты взаимодействуют с ведущими университетами РФ, включая МГУ, СПбГУ, МГИМО, РУДН и РАНХиГС", - сообщили "Известиям" в посольстве.
Там уточнили, что Мексика сохраняет благоприятный настрой на расширение академической мобильности и поощрение участия большего числа российских студентов в конкурсных отборах.
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