СМИ: Мексика заинтересована увеличить число студентов из России

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Мексика хочет расширить академические связи с Россией, заинтересована увеличить число студентов из РФ, рассказали в мексиканском посольстве в РФ.

Там уточнили, что Мексика сохраняет благоприятный настрой на расширение академической мобильности и поощрение участия большего числа российских студентов в конкурсных отборах.