Мишустин поблагодарил курорт "Манжерок" в Горном Алтае

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин похвалил курорт "Манжерок" в Горном Алтае и поблагодарил его создателей.

Глава кабмина отметил бережное отношение проектировщиков к истории Республики Горный Алтай.

Мишустин обратил внимание на хорошую работу интернета в регионе.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин похвалил курорт "Манжерок" в Горном Алтае и поблагодарил его создателей.

Председатель правительства в Горно-Алтайске принял участие в презентации проектов внутреннего туризма. Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал главе кабмина о развитии курорта "Манжерок".

"Хотел бы поблагодарить Вас, Герман Оскарович, коллег, губернаторов, всех, кто принимал участие в строительстве этого замечательного курорта, он уже стал особой экономической зоной без всяких преференций по сути", - сказал Мишустин

Глава кабмина отметил, что к курорту с особым отношением и любовью относятся и местные жители.

"Разные были вопросы, когда планировали все. Но сегодня все знают, с какой бережностью, в том числе те, кто планируют и проектируют, относятся к истории этого замечательного края, к Республике Горный Алтай", - сказал премьер-министр.

Также Мишустин обратил внимание на хорошую работу интернета в регионе.