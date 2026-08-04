Мишустин поблагодарил курорт "Манжерок" в Горном Алтае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин похвалил курорт "Манжерок" в Горном Алтае и поблагодарил его создателей.
- Глава кабмина отметил бережное отношение проектировщиков к истории Республики Горный Алтай.
- Мишустин обратил внимание на хорошую работу интернета в регионе.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин похвалил курорт "Манжерок" в Горном Алтае и поблагодарил его создателей.
Председатель правительства в Горно-Алтайске принял участие в презентации проектов внутреннего туризма. Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал главе кабмина о развитии курорта "Манжерок".
"Хотел бы поблагодарить Вас, Герман Оскарович, коллег, губернаторов, всех, кто принимал участие в строительстве этого замечательного курорта, он уже стал особой экономической зоной без всяких преференций по сути", - сказал Мишустин.
Глава кабмина отметил, что к курорту с особым отношением и любовью относятся и местные жители.
"Разные были вопросы, когда планировали все. Но сегодня все знают, с какой бережностью, в том числе те, кто планируют и проектируют, относятся к истории этого замечательного края, к Республике Горный Алтай", - сказал премьер-министр.
Также Мишустин обратил внимание на хорошую работу интернета в регионе.
"Когда мы подлетали, великолепно работал интернет уже километров за 20 отсюда. Влияние "Сбера", мне кажется, чувствуется", - заметил председатель правительства.