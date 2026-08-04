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Российская теннисистка в 16 лет поднялась на 103 места в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Теннис
 
00:33 04.08.2026 (обновлено: 08:40 04.08.2026)
Российская теннисистка в 16 лет поднялась на 103 места в рейтинге WTA

Российская теннисистка Кристина Лютова поднялась на 126-е место в рейтинге WTA

© Фото : Социальные сети Кристины ЛютовойРоссийская теннисистка Кристина Лютова
Российская теннисистка Кристина Лютова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Социальные сети Кристины Лютовой
Российская теннисистка Кристина Лютова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Кристина Лютова поднялась на 103 позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
  • Кристина Лютова стала победительницей турнира WTA 250 в Мемфисе, который стал для нее дебютным на уровне организации.
  • Лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, которая занимает пятую позицию в рейтинге WTA.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Кристина Лютова поднялась на 103 позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе 16-летняя россиянка стала победительницей турнира WTA 250 в Мемфисе, который стал для нее дебютным на уровне организации. Благодаря этому успеху она переместилась с 229-го на 126-е место, обновив личный рекорд.
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Звание первой ракетки мира сохраняет белоруска Арина Соболенко, лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, которая занимает пятую позицию.

Рейтинг WTA, версия от 3 августа:

  • 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 8550 очков;
  • 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8056;
  • 3 (3). Джессика Пегула (США) - 6625;
  • 4 (4). Кори Гауфф (США) - 5649;
  • 5 (5). Мирра Андреева (Россия) - 5293;
  • 6 (6). Каролина Мухова (Чехия) - 5168;
  • 7 (7). Линда Носкова (Чехия) - 5016;
  • 8 (8). Ига Швёнтек (Польша) - 4539;
  • 9 (10). Элина Свитолина (Украина) - 4459;
  • 10 (9). Аманда Анисимова (США) - 4353...
  • 17 (18). Диана Шнайдер (Россия) - 2593...
  • 19 (19). Екатерина Александрова (Россия) - 2301...
  • 21 (20). Анна Калинская (Россия) - 2083...
  • 55 (70). Людмила Самсонова (Россия) - 1068...
  • 89 (89). Алина Корнеева (Россия) - 849...
  • 126 (229). Кристина Лютова (Россия) - 604.
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