Российская теннисистка в 16 лет поднялась на 103 места в рейтинге WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Кристина Лютова поднялась на 103 позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
- Кристина Лютова стала победительницей турнира WTA 250 в Мемфисе, который стал для нее дебютным на уровне организации.
- Лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, которая занимает пятую позицию в рейтинге WTA.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская теннисистка Кристина Лютова поднялась на 103 позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Звание первой ракетки мира сохраняет белоруска Арина Соболенко, лучшей из россиянок остается Мирра Андреева, которая занимает пятую позицию.
Рейтинг WTA, версия от 3 августа:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 8550 очков;
- 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8056;
- 3 (3). Джессика Пегула (США) - 6625;
- 4 (4). Кори Гауфф (США) - 5649;
- 5 (5). Мирра Андреева (Россия) - 5293;
- 6 (6). Каролина Мухова (Чехия) - 5168;
- 7 (7). Линда Носкова (Чехия) - 5016;
- 8 (8). Ига Швёнтек (Польша) - 4539;
- 9 (10). Элина Свитолина (Украина) - 4459;
- 10 (9). Аманда Анисимова (США) - 4353...
- 17 (18). Диана Шнайдер (Россия) - 2593...
- 19 (19). Екатерина Александрова (Россия) - 2301...
- 21 (20). Анна Калинская (Россия) - 2083...
- 55 (70). Людмила Самсонова (Россия) - 1068...
- 89 (89). Алина Корнеева (Россия) - 849...
- 126 (229). Кристина Лютова (Россия) - 604.