Россиянам рассказали, как избежать проблем с тормозной системой авто в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ Летом тормозная система автомобиля находится в зоне риска из-за жары, что может привести к закипанию тормозной жидкости и образованию паровых пробок.

Для предотвращения проблем с тормозной системой необходимо регулярно проверять уровень тормозной жидкости, своевременно ее заменять и использовать особую технику торможения.

В обычных условиях эксплуатации тормозную жидкость рекомендуется менять раз в 2 года или каждые 30–40 тысяч километров, а водителям с активным стилем вождения и владельцам спортивных машин интервал замены следует сократить примерно вдвое.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Регулярная проверка уровня тормозной жидкости, ее своевременная замена, а также особая техника торможения помогут предотвратить или нивелировать проблемы с тормозной системой, которые возникают из-за жары, рассказал РИА Новости автоэксперт "Газпромбанк Автолизинга" Евгений Липовицкий.

"Летом тормозная система автомобиля находится в зоне особого риска из-за температуры. В пробках на жаре тормозная жидкость может закипать с образованием паровых пробок, от которых педаль, как говорят, становится "ватной", - объяснил он.

Если педаль тормоза во время езды "провалилась", необходимо несколько раз нажать на нее до упора, чтобы выдавить возможные воздушные пробки, в противном случае придется тормозить двигателем, вручную снижая передачи и периодически помогая стояночным тормозом. Машину после этого нужно обязательно везти в сервис, предупредил эксперт.

"Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке и следите за работой педали. На плохое состояние жидкости указывает увеличенный тормозной путь и "мягкая" педаль тормоза с замедленным откликом на нажатие", - отметил Липовицкий.

Он подчеркнул, что оценить необходимость замены тормозной жидкости лучше всего в сервисе, тем более если владелец машины не знает, когда эту процедуру проводили последний раз.

Что касается сроков замены, то в обычных условиях эксплуатации тормозную жидкость меняют раз в 2 года или каждые 30-40 тысяч километров. При этом водителям с активным стилем вождения и на спортивных машинах интервал замены следует сократить примерно вдвое.