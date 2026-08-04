Ликсутов: московские продукты питания и товары представят во Вьетнаме

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Московские промышленники представят на выставке во Вьетнаме продукты питания и высокотехнологичные товары, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

5–8 августа делегация столичных промышленников проведет переговоры в Хошимине. Игроки пищевой отрасли представят продукцию на международной выставке "Вьетнамские продукты питания и напитки", а разработчики из отрасли медицины и микроэлектроники встретятся с потенциальными заказчиками на вьетнамском рынке.

"Москва традиционно лидирует по товарообороту с Вьетнамом среди всех регионов России. В 2025 году именно на это государство приходился 91% всех промышленных поставок столицы в страны Юго-Восточной Азии. По итогам прошлого года в основе экспортного портфеля в республику – продукция авиационной промышленности, радиоэлектроника, а также продукты питания", – отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Он добавил, что для расширения торгово-экономического сотрудничества и продвижения столичных товаров на вьетнамском рынке город организует участие московских предприятий в деловых встречах с потенциальными партнерами, а также застройку стенда для презентации продукции на международной выставке.

В рамках байерской программы центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" берет на себя затраты на логистику экспонатов на выставки и организацию встреч с потенциальными партнерами.

На коллективном стенде "Сделано в Москве" во Вьетнаме представят продукцию игроков пищевой промышленности не только столицы, но и всей России: Микояновского мясокомбината и предприятия "Дымовское колбасное производство".

Также гости стенда смогут познакомиться с кондитерскими изделиями фабрики "Ударница", шоколадными монетами, медалями и фигурками компании "Монетный двор Универс" и продукцией "Агробар ПРО".

"В ходе визита в Хошимин столичная делегация проведет деловые встречи с представителями Торгово-промышленной палаты Вьетнама, департамента промышленности и торговли города Хошимина, государственного агентства VIETTRADE, работающего под руководством министерства промышленности и торговли Вьетнама, а также с Ассоциацией предприятий Хошимина и дистрибьюторами продуктов питания и фармацевтики", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он добавил, что цель переговоров – познакомить вьетнамских коллег с высокотехнологичными решениями Москвы, ее экспортным и инвестиционным потенциалом, инфраструктурными возможностями и обсудить реализацию совместных проектов.