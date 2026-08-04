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В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов - РИА Новости, 04.08.2026
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03:14 04.08.2026 (обновлено: 03:28 04.08.2026)
В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов

В Латвии с почестями похоронили пособника нацистов, служившего в СС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Латвии в ЕС
Флаги Латвии в ЕС - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Латвии с почестями похоронили 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса.
  • Согласно докладу неправительственных организаций России, Эзергайлис служил в латышском легионе СС.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса, который, согласно информации неправительственных организаций России, служил в латышском легионе СС.
"С почестями проводили латвийского легионера и общественного деятеля Лаймониса Эзергайлиса на братском кладбище Лестене в городе Тукумс", - сообщило Латвийское телевидение.
В докладе неправительственных организаций России "Пособники нацистских преступлений" сообщается, что Эзергайлис родился в 1923 году, служил в латышском легионе СС. После распада СССР был награжден орденом Трех звезд - высшей наградой Латвии, орден ему вручал тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.
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