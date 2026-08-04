Рейтинг@Mail.ru
Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 04.08.2026
Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией

Премьер Кулбергс: Латвия во вторник рассмотрит закрытие границы с Белоруссией

© Sputnik / Sergey MelkonovЛатвийский и белорусский пограничники общаются через реку
Латвийский и белорусский пограничники общаются через реку - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Sergey Melkonov
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что правительство рассмотрит вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией.
  • Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам, при этом с белорусской стороны проблем нет.
  • Вопрос о полном закрытии границы будет рассмотрен на заседании правительства 4 августа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство Латвии во вторник рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Андрис Кулбергс.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. В пограничном комитете Белоруссии сообщили, что пункт пропуска со стороны республики на границе с Латвией продолжает работать, проблем с белорусской стороны нет.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
МИД Белоруссии связал закрытие границ Ригой с выборами в Латвии
Вчера, 13:05
"Страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции", - заявил Кулбергс латвийскому новостному порталу LETA.
По его словам, МВД Латвии предложило правительству полностью закрыть границу, этот вопрос будет рассмотрен на заседании 4 августа.
"Решения должны основываться на фактах и статистике. Нужно оценить, способствуют ли конкретные меры снижению нагрузки на границу и инфраструктуру страны", - отметил глава латвийского правительства.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщили о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
В Белоруссии назвали закрытие границы Латвией издевательством над людьми
1 августа, 16:37
 
В миреЛатвияБелоруссияЛитваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала