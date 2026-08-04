Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что правительство рассмотрит вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией.
- Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам, при этом с белорусской стороны проблем нет.
- Вопрос о полном закрытии границы будет рассмотрен на заседании правительства 4 августа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правительство Латвии во вторник рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией, заявил премьер-министр республики Андрис Кулбергс.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. В пограничном комитете Белоруссии сообщили, что пункт пропуска со стороны республики на границе с Латвией продолжает работать, проблем с белорусской стороны нет.
"Страна должна использовать все доступные решения для укрепления безопасности и снижения давления миграции", - заявил Кулбергс латвийскому новостному порталу LETA.
По его словам, МВД Латвии предложило правительству полностью закрыть границу, этот вопрос будет рассмотрен на заседании 4 августа.
"Решения должны основываться на фактах и статистике. Нужно оценить, способствуют ли конкретные меры снижению нагрузки на границу и инфраструктуру страны", - отметил глава латвийского правительства.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщили о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.