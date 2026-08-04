Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией

По его словам, МВД Латвии предложило правительству полностью закрыть границу, этот вопрос будет рассмотрен на заседании 4 августа.

"Решения должны основываться на фактах и статистике. Нужно оценить, способствуют ли конкретные меры снижению нагрузки на границу и инфраструктуру страны", - отметил глава латвийского правительства.

Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщили о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран.