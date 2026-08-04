Лантратова: международному сообществу сложно молчать о преступлениях Киева

Федеральный омбудсмен подчеркнула, что в ее аппарат обращается большое количество общественных организаций, которые предлагают свои доклады о нарушениях гуманитарного права со стороны киевского режима.

"Я здесь абсолютно открыта к работе таких общественных организаций. Присылайте эти материалы, мы будем все это обобщать и вместе вести. Вот здесь такое гражданское общество выступает как такой тыл - это очень важно. Это важно, и мы вместе сможем собрать больше материалов", - добавила Лантратова.