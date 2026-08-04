Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что международному сообществу сложнее молчать о преступлениях Киева после предоставленных доказательств.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 4 авг - РИА Новости. Международному сообществу сложнее молчать о преступлениях Киева после предоставленных доказательств, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она подчеркнула, что аппарат российского омбудсмена продолжает фиксировать каждый факт преступлений Киева и направлять их в международные структуры.
"Когда мы фиксируем, показываем факты, то молчать уже сложнее", - сказала Лантратова журналистам.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что в ее аппарат обращается большое количество общественных организаций, которые предлагают свои доклады о нарушениях гуманитарного права со стороны киевского режима.
"Я здесь абсолютно открыта к работе таких общественных организаций. Присылайте эти материалы, мы будем все это обобщать и вместе вести. Вот здесь такое гражданское общество выступает как такой тыл - это очень важно. Это важно, и мы вместе сможем собрать больше материалов", - добавила Лантратова.