Лантратова попросила проверить в реабилитационный центр в Петербурге

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила официальные обращения в надзорные органы с просьбой провести комплексную проверку ситуации с возможным жестоким обращением в реабилитационном центре Санкт-Петербурга.