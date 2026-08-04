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Лантратова попросила проверить в реабилитационный центр в Петербурге - РИА Новости, 04.08.2026
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11:51 04.08.2026
Лантратова попросила проверить в реабилитационный центр в Петербурге

Лантратова поможет пациентам реабилитационного центра в Петербурге

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила официальные обращения в надзорные органы с просьбой провести проверку реабилитационного центра в Санкт-Петербурге.
  • В обращении говорится о возможных противоправных действиях в одном из коммерческих реабилитационных центров, включая насильственное помещение людей в учреждение и жестокое обращение с пациентами.
  • Ситуация взята под контроль совместно с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Светланой Агапитовой.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила официальные обращения в надзорные органы с просьбой провести комплексную проверку ситуации с возможным жестоким обращением в реабилитационном центре Санкт-Петербурга.
Федеральный омбудсмен рассказала о возможных противоправных действиях в одном из коммерческих реабилитационных центров Санкт-Петербурга. Там, по информации одной из бывших пациенток, людей насильно помещали в учреждение, регулярно избивали, лишали пациентов сна, пищи и связи с родными. Пострадавшая также рассказала, что ее саму принудительно привезли в центр, забрали телефон и подвергали постоянным истязаниям под видом "лечения".
"Совместно с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге Светланой Агапитовой взяли ситуацию на контроль. Направлено официальное обращение в надзорные органы с просьбой провести комплексную проверку изложенных обстоятельств", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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