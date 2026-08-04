У комика Слепакова* обнаружили еще две квартиры в престижном районе Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У Семена Слепакова* обнаружены две квартиры на улице Крупской в Москве общей стоимостью 80 миллионов рублей.
- Комик купил первую квартиру площадью 93 квадратных метра в 2012 году, а вторую площадью 65 квадратных метров — в 2018 году; затем он объединил их.
- На данный момент квартиры оформлены на родителей Слепакова*.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. У комика Семена Слепакова* нашли еще две квартиры на юго-западе Москвы, сообщил Telegram-канал Shot.
"У уехавшего комика Семена Слепакова* обнаружены еще две квартиры в России. Он переписал недвижимость на 80 миллионов рублей на родителей", — говорится в публикации.
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По информации издания, обе квартиры расположены в одном доме на улице Крупской — неподалеку от МГУ и станции метро "Университет". Первую из них, площадью 93 квадратных метра, комик купил еще в 2012 году, на пике своей популярности. Вторую, площадью 65 квадратных метров, — в 2018-м, она находится в той же восьмиэтажке, через стенку. Затем Слепаков* объединил их в одну и получил 158 квадратных метров, поясняет Shot.
На сегодняшний день обе квартиры оформлены на родителей артиста — 73-летнего Сергея и 71-летнюю Марину Слепаковых.
Слепакова в апреле 2023 года признали иноагентом. В апреле 2026-го его заочно арестовали, а в июле объявили в розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.