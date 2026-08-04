У комика Слепакова* обнаружили еще две квартиры в престижном районе Москвы

"У уехавшего комика Семена Слепакова* обнаружены еще две квартиры в России. Он переписал недвижимость на 80 миллионов рублей на родителей", — говорится в публикации.

По информации издания, обе квартиры расположены в одном доме на улице Крупской — неподалеку от МГУ и станции метро "Университет". Первую из них, площадью 93 квадратных метра, комик купил еще в 2012 году, на пике своей популярности. Вторую, площадью 65 квадратных метров, — в 2018-м, она находится в той же восьмиэтажке, через стенку. Затем Слепаков* объединил их в одну и получил 158 квадратных метров, поясняет Shot.