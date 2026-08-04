Вода в открытом кувшине может храниться один-два дня, предупредил химик

"Для однократного использования или недолгого хранения воды можно использовать пищевой пластик, который не выделяет при эксплуатации токсичных соединений. Но для длительного хранения оптимальна тара из стекла или нержавеющей стали. Стекло не вступает во взаимодействие с водой. Оно обеспечивает сохранность ее вкуса и качества. Поэтому питьевая вода в стеклянной емкости, разлитая в производственных условиях, может храниться до 36 месяцев", - резюмировал Петренко.