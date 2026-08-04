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Вода в открытом кувшине может храниться один-два дня, предупредил химик - РИА Новости, 04.08.2026
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16:52 04.08.2026
Вода в открытом кувшине может храниться один-два дня, предупредил химик

Петренко: на срок хранения воды практически не влияет минеральный состав

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКувшин с водой
Кувшин с водой - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Питьевая вода в открытом кувшине при температуре выше 25 градусов может храниться максимум один-два дня, рассказал доцент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко.
  • На срок хранения воды влияют исходная концентрация бактерий, происхождение жидкости, упаковка и температура, минеральный состав на это практически не влияет.
  • Для длительного хранения воды оптимальна тара из стекла или нержавеющей стали, а для кратковременного использования подойдет качественный пищевой пластик.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Питьевая вода в открытом кувшине при температуре выше 25 градусов может храниться максимум один-два дня, рассказал доцент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко.
"К примеру, если в открытой емкости - кувшине, банке - при температуре выше 25 градусов тепла вода хранится максимум один-два дня, то в холодильнике открытая бутылка в оригинальной упаковке с крышкой не стухнет за пять суток", - сказал Петренко интернет-изданию NEWS.RU.
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По словам химика, скорость порчи воды зависит от исходной концентрации бактерий, происхождения жидкости, упаковки и температуры. На срок хранения практически не влияет минеральный состав, отметил Петренко. Гнилостные бактерии разлагают органические вещества, выделяя дурно пахнущие газы, поэтому вода приобретает неприятный запах, пояснил эксперт.
"Для однократного использования или недолгого хранения воды можно использовать пищевой пластик, который не выделяет при эксплуатации токсичных соединений. Но для длительного хранения оптимальна тара из стекла или нержавеющей стали. Стекло не вступает во взаимодействие с водой. Оно обеспечивает сохранность ее вкуса и качества. Поэтому питьевая вода в стеклянной емкости, разлитая в производственных условиях, может храниться до 36 месяцев", - резюмировал Петренко.
Специалист также отметил, что стеклянная или стальная тара предпочтительнее для длительных запасов, а качественный пищевой пластик подходит для кратковременного использования.
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