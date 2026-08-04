Жители Красноярского края могут решать медицинские вопросы через "Макс"

КРАСНОЯРСК, 4 авг - РИА Новости. Проект "ЗдравКонтроль" запущен в Красноярском крае, благодаря которому жители могут решать медицинские вопросы через чаты в "Макс", сообщает минздрав региона.

"В Красноярском крае запущен новый цифровой инструмент для взаимодействия пациентов и медицинских организаций – проект "ЗдравКонтроль". Теперь жители региона могут оперативно сообщать о проблемах, связанных с качеством и доступностью медицинской помощи, в специализированных чатах мессенджера "Макс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная цель проекта – наладить прямой диалог между пациентами и администрацией больниц. Представители медорганизаций отвечают на обращения в течение двух часов.

По данным пресс-службы, в чаты можно обратиться если есть: сложности с записью к врачу; проблемы при вызове специалиста на дом; вопросы получения льготных лекарственных препаратов; случаи навязывания платных услуг; длительное ожидание направлений на обследования или консультации.

В минздраве подчеркнули, что чаты не предназначены для постановки диагнозов, назначения лечения или получения медицинских консультаций. Также через "ЗдравКонтроль" не решаются вопросы работы скорой помощи, экстренной госпитализации и наличия лекарств в коммерческих аптеках.

"Создание таких каналов связи – это показатель открытости системы здравоохранения. Участие в проекте помогает быстро решать частные проблемы, повышает правовую грамотность пациентов и снижает количество необоснованных жалоб", – сказал руководитель проекта, член общественного совета при Минздраве России Евгений Мартынов.

Чаты для жителей Красноярского края:

Север Красноярского края (Норильск, Таймыр, Эвенкия).

Красноярск. Здоровье (медицинские организации города).

Красноярский край. Здоровье (медицинские организации края, кроме Красноярска и Севера).