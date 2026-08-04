Врач развеяла миф о коррекции носа с помощью сывороток

Краткий пересказ от РИА ИИ Сыворотки для коррекции носа не влияют на костно-хрящевую основу и не меняют очертания носа, рассказала врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Реально скорректировать форму носа можно только через ринопластику или профессиональные инъекции.

Введение наполнителей в зону носа считается одной из самых опасных процедур и может привести к тяжелым осложнениям.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сыворотки для коррекции носа не влияют на костно-хрящевую основу, поэтому их применение не меняет его очертания, рассказала врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

"Наружные косметические средства не имеют физической возможности влиять на очертания носа. Его конфигурация задается костным основанием и хрящами, которые окончательно формируются в юности и сохраняют стабильность долгие годы. Сыворотка воздействует лишь на эпидермис и подкожную клетчатку - внешний слой, который не определяет внутренний "каркас", - сказала Демьяновская информационному порталу РИАМО

По словам врача, даже если кожа становится более упругой, поры сужаются, а рельеф визуально выравнивается - это лишь поверхностный эффект, который не меняет форму. Все обещания производителей "убрать горбинку" или "сузить кончик" не имеют научного обоснования, отметила Демьяновская.

Специалист подчеркнула, что реально скорректировать форму носа можно только через ринопластику или профессиональные инъекции.