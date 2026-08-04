"Привет, Гренландия!": США уже начали высадку на острове

Дональд Трамп продолжает жестко троллить Европу в целом и Данию в частности. Как только ему надо отвлечь внимание от важных проблем вроде войны в Иране, он тут же вспоминает Гренландию — проверенный способ переключения ярости европейских комментаторов. Сейчас он снова выложил уже апробированный пост в своей соцсети с надписью "Привет, Гренландия!". И даже побился об заклад, что до конца его президентского срока этот арктический остров будет в составе США.

Ну и, соответственно, снова началась истерика в Дании и в самой Гренландии, выходя на новый уровень. Американский сенатор-демократ Марк Келли, ссылаясь на слова премьер-министра этого острова, заявил: "Дети в Гренландии теперь боятся американцев!" Гренландский блогер Орла Йолсен, часто цитируемый западными СМИ, тут же отреагировал: "Я могу подтвердить, что это правда".

Главы правительств и Дании, и Гренландии снова кинулись повторять заезженную мантру: "Гренландия не продается". Хотя на практике скупка уже началась, что постепенно начали замечать и встревоженные датчане.

Несколько дней назад расследовательский сайт Danwatch сообщил, что скандальная американская фирма Greenland Energy Company, которую многие связывают с ближайшим окружением Трампа, начала разгрузку своего оборудования, предназначенного для бурения скважин, на полуострове Земля Джеймсона (восточное побережье Гренландии). Причем авторы материала снабдили его эксклюзивными фотографиями выгрузки техники.

Ранее американская фирма подтверждала, что намерена начать пробное бурение уже осенью сего года. И это при наличии моратория на добычу нефти, которое правительство Гренландии ввело в 2021-м! Просто Greenland Energy выкупила несколько лицензий, выданных до введения данного моратория, чем теперь и пользуется. Планы американцев встревожили гренландцев уже давно — пару недель назад на острове даже состоялись редкие для этих льдов демонстрации против данной компании. Как видим, это никого особо не остановило. С какой стати, в самом деле, американская фирма будет слушать каких-то аборигенов, когда президент США дал добро на освоение этой "без пяти минут американской" территории!

Министерство промышленности и минеральных ресурсов Дании, узнав о выгрузке оборудования на Земле Джеймсона, издало "строгое предупреждение о том, что все будущие логистические вопросы должны быть согласованы и одобрены" Копенгагеном. В ответ представители Greenland Energy выразили "сожаление" в связи с возникшим недопониманием. "Мы прекрасно понимали, что фактическое размещение оборудования на лицензированной территории требует согласования. То, что мы не уведомили управление по минеральным ресурсам о транспортировке, было нашей ошибкой, и мы не будем ее повторять", — звучит ответ американцев. В переводе с английского он означает: "Плевать мы хотели на какие-то бумажки из Копенгагена! Что вы с нами можете сделать-то?"

Таким образом, слова Трампа о том, что к 2029 году Гренландия станет американской, — это не пустой звук. Пока Дания занята выражением озабоченности и трескотней на международных форумах, американцы уже начинают освоение арктического острова, особо не спрашивая разрешения у формальных хозяев этой территории.

Причем скупать они стали не только старые лицензии на добычу гренландской нефти, но и людей. Громом среди ясного информационного неба Дании стало известие о том, что ведущая телевизионных программ об Америке общенационального канала TV2 Софи Руд, считавшаяся главной американисткой в Копенгагене, перешла на работу в посольство США! Случись это в любой другой период истории, никто бы особо и внимания не обратил. Но сейчас заголовки датской прессы просто сводят с ума!

"Эксперт телеканала TV2 стала частью политической армии Трампа", — сообщает газета Jyllands-Posten. "Работает на США с целью захвата Гренландии", — гласит заголовок сайта B.T. "Критика смены работы: представитель телеканала TV2 перейдет на работу к американцам на фоне спора вокруг Гренландии", — вторит портал Датского радио. "Софи Руд, нельзя в понедельник утром оставить свой публичный авторитет в гардеробе, а потом снова забрать его в пятницу днем", — публично обращается к эксперту ее коллега Мирко Раймер-Эльстер.

Забавнее всего, что сама Руд была жестким критиком политики Трампа, включая вопрос посягательства на Гренландию, и даже зарабатывала публичными лекциями на эту тему. Тем жестче сейчас критика в ее адрес — дошло до обвинения в "предательстве родины". "Интересно, какой сейчас курс 30 сребреников?" — задается вопросом датский политический обозреватель Ярл Кордуа.

Обозреватель газеты Ekstra Bladet Ханс Энгель даже призвал публику к спокойствию, напомнив, что США все еще считаются союзником Дании. "Она не работала советником по связям со СМИ в Дании на Лукашенко из Белоруссии и не носила титул китайского шпиона. Так в чем же проблема?" — задается вопросом автор. Тут же пытаясь успокоить читателей: "И хотя я очень уважаю профессиональную квалификацию Софи Руд, вряд ли именно она решает, захватят Соединенные Штаты Гренландию или нет".

Так а кто решает-то? Судя по тому, что правительство Дании (не говоря уж о Гренландии) ограничивается пустыми заявлениями, остается только сам Трамп, который свои забавные картинки в соцсетях сопровождает конкретными действиями. Причем датских политиков американцы уже открыто призывают отнестись к действиям президента США серьезно. Датское радио цитирует Пола Маккарти, эксперта фонда The Heritage Foundation: "На мой взгляд, датчане недостаточно серьезно относятся к этому процессу. <…> Мой совет нашим европейским коллегам и лидерам: отбросьте эмоциональные реакции на Дональда Трампа, сядьте за стол переговоров и посмотрите, чего вы сможете добиться от сотрудничества".

Опять-таки недвусмысленный посыл от американцев датчанам: торгуйтесь сейчас, иначе потом у вас все заберут задаром. А Копенгаген вместо того, чтобы заняться целостностью своей страны, с головой погрузился в украинскую трясину. Сайт The Atlantic даже усмотрел в этом ответ на посягательства Вашингтона, написав: "Дания, столкнувшаяся с наиболее агрессивной риторикой Трампа среди всех стран НАТО, также проявила наибольшую готовность к сотрудничеству с Украиной — и, в частности, с инициативой Fire Point".