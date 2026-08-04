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Россия вдвое сократила ввоз клубники из Турции - РИА Новости, 04.08.2026
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00:26 04.08.2026
Россия вдвое сократила ввоз клубники из Турции

Россия в июне вдвое сократила импорт клубники из Турции

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУрожай клубники
Урожай клубники - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Урожай клубники. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне Россия почти вдвое сократила импорт клубники из Турции по сравнению с прошлым годом.
  • Россия значительно увеличила импорт абрикосов и вишни из Турции.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия в июне почти вдвое в годовом выражении сократила импорт клубники из Турции, при этом в разы нарастив ввоз абрикосов и вишни, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в июне российские компании ввезли клубнику из Турции на 636,6 тысячи долларов против 1,1 миллиона годом ранее. Сумма закупок сократилась почти в два раза в годовом выражении.
При этом пользоваться большей популярностью на российском рынке стали другие турецкие фрукты: импорт абрикосов вырос в июне до 26,7 миллиона долларов с 9,7 миллиона годом ранее.
Также РФ нарастила закупки турецкой вишни: до 44 миллионов долларов с прошлогодних июньских 7,6 миллиона.
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