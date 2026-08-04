Россия вдвое сократила ввоз клубники из Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июне Россия почти вдвое сократила импорт клубники из Турции по сравнению с прошлым годом.
- Россия значительно увеличила импорт абрикосов и вишни из Турции.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия в июне почти вдвое в годовом выражении сократила импорт клубники из Турции, при этом в разы нарастив ввоз абрикосов и вишни, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в июне российские компании ввезли клубнику из Турции на 636,6 тысячи долларов против 1,1 миллиона годом ранее. Сумма закупок сократилась почти в два раза в годовом выражении.
При этом пользоваться большей популярностью на российском рынке стали другие турецкие фрукты: импорт абрикосов вырос в июне до 26,7 миллиона долларов с 9,7 миллиона годом ранее.
Также РФ нарастила закупки турецкой вишни: до 44 миллионов долларов с прошлогодних июньских 7,6 миллиона.